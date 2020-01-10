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بالصور.. "أخدود النعم" يرسل سقياه على الولايات.. ومحضة الأعلى هطولا

الجمعة 10 يناير 2020 12:31 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية هطلت أمطار متفاوتة الغزارة منذ الصباح الباكر على عدد من الولايات، مع استمرار تأثر أجواء السلطنة بأخدود من ننخفض جوي. وأرسل "أخدود النعم" سقياه على عدد من الولايات منها محضة التي سجلت أعلى معدل هطول بنحو 11.6 ملم، تلتها ولاية ضنك بحوالي 11.2 ملم، ثم ولاية البريمي بـ9.8 ملم. بينما كانت ولاية ينقل الأقل هطولا بنحو 4.4 ملم. وبدأت أجواء السلطنة في التأثر بأخدود منخفض جوي منذ مساء أمس الخميس ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م. ومن المحتمل استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي إلى جريان الأودية على محافظتي مسندم وشمال الباطنة تمتد تدريجيا حتى بعد غد الأحد لتشمل محافظات البريمي وجنوب الباطنة والظاهرة ومسقط، والداخلية و شمال الشرقية وجنوب الشرقية. ويصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى إرتفاع موج البحر من متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار وامتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أعلى مستوى للمد. ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية نشطة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية.

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