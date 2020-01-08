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مجموعة العام 2020

"نجوم".. جديد "جواهر عُمان" لكافة المناسبات

الأربعاء 08 يناير 2020 07:28 م بتوقيت مسقط

"نجوم".. جديد "جواهر عُمان" لكافة المناسبات

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت جواهر عُمان، مجموعتها الجديدة كلياً "نجوم" بمناسبة العام الجديد. وكغيرها من المجموعات السابقة، تتميز "نجوم" بتصاميم مُميزة في غاية الجمال تم استلهامها من فن "الأرابيسك" الذي تتميز به المدرسة المعمارية العُمانية، كما تمَّ استخدام مجموعة واسعة من أشهر الأحجار الكريمة لتزيين المجموعة الجديدة التي ضمت تشكيلتين باسم "نجوم أوفل" و"نجوم كوشن".

وقال ماركو بيلجرادو، المدير العام لجواهر عُمان: تعكس مجموعة نجوم معاني الدقة والمثالية والوحدة التي تمتاز بها العمارة العُمانية. ما يُميز هذه المجموعة عن سائر مجموعاتنا هو الطابع الهندسي الذي يجمع بتناغم تام بين الموروث الأصيل والحداثة المعاصرة، والذي صُمم خصيصاً للمرأة العصرية المتميزة بحضورها المتألق. وتتميز مجوهراتنا بدقة لا مثيل لها، فهي تُصنع بيد أمهر صائغي المجوهرات لضمان تألق كل امرأة ترتدي مجوهراتنا.

وتتوفر تشكيلة نجوم أوفل بالذهب من عيار 18 قيراط، وقد تمت صياغة كل قطعة منها بعناية فائقة باستخدام أنواع متعددة من الأحجار الكريمة، حيث تم استخدام الزبرجد مع الذهب الأصفر، وحجر الجمشت مع الذهب الأبيض، فيما تم استخدام عقيق الرودوليت مع الذهب الوردي إلى جانب قطع الألماس التي زينت كافة التصاميم التي تتألف من القلادة والسوار مع الخاتم والأقراط.

وبالنسبة لتشكيلة نجوم كوشن، فجاء تصميمها لتكون في متناول اليد للاستعمال اليومي أو في المناسبات الخاصة، حيث تأتي هذه المجموعة بالذهب من عيار 18 قيراط باللونين الأصفر والأبيض، وجميعها مُرصعة بأحجار كريمة ذات ألوان زاهية.

 

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