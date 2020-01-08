بالفيديو.. سقوط العديد من الجرحى بإطلاق نار في كندا

أوتاوا- الوكالات

أعلنت الشرطة الكندية عن سقوط عدد من الجرحى جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء في مدينة أوتاوا.

وأوضحت الشرطة في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن عناصرها يتعاملون "بشكل منسق" مع إطلاق نار في شارع غيلمور، مشددة على أن التقارير الأولية تتحدث عن سقوط "كثير من الجرحى"، فيما طلبت من السكان المحليين الابتعاد عن موقع الحادث.

وفي غضون ذلك قال ضابط الشرطة، هيلتون رادفورد، إن 3 مصابين برصاص حي نقلوا إلى المستشفى وهم في حالات حرجة.

وطوقت الشرطة المحلية شارع غيلمور، بينما يواصل عناصرها التعامل مع الحادث.