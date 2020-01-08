غلق حساب خامنئي على "تويتر"

أغلق موقع "تويتر" بشكل مؤقت حساب مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في ظل التوترات التي أعقبت استهداف الحرس الثوري لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وعند محاولة فتح حساب خامنئي، تظهر رسالة على الموقع تفيد، بأن "هذا الحساب جرى تقييده مؤقتا".

وحظرت إدارة شركة "تويتر" و "فيسبوك" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الحسابات الخاصة بقناة "العالم" الإيرانية التي كانت تضم ملايين المتابعين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.