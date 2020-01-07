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جونسون يتفق مع المهدي على ضرورة التهدئة

ترامب يهدد بغداد بالعقوبات.. ويساوم على تكلفة قاعدة جوية

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:40 ص بتوقيت مسقط

عواصم - الوكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد؛ مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وقال ترامب إنّه إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".

ومن جانبه قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أمس إنّ التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا، وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك العامة لا أعتقد أنّ إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار".

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق.  وكانت إيران قد أعلنت أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

وأفاد بيان بريطاني بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون اتفق مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي أمس على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني "بحث الزعيمان ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل قاسم سليماني واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدما.. وأكد رئيس الوزراء التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق كما أكد على أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب داعش".

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