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سعود القحطاني يواجه أزمة جديدة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

سعود القحطاني يواجه أزمة جديدة

أعرب وليد الهذلول شقيق الناشطة السعودية المحتجزة منذ أكثر من عام لجين الهذلول عن رغبته في مقاضاة المسؤول السعودي السابق، سعود القحطاني دوليا.

واستفسر شقيق لجين الهذلول على حسابه في "تويتر" عن كيفية رفع دعوى ضد سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بتهم تتعلق بـ"جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لجين".

ودعا شقيق الناشطة السعودية المعتقلة بالسعودية "من لديه دراية في هذا الشأن أن يتواصل معه".

يذكر أن النيابة العامة برأت أمس المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وأعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين، أدينوا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

 

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