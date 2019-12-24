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مقال : الرؤية تحتفي بعقدها الأول

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

الرؤية تحتفي بعقدها الأول
طالب المقبالي

طالب المقبالي
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طالب المقبالي

 عقدٌ من الزمان حافل بالإنجازات التي سطرتها جريدة الرؤية منذ انطلاقها وحتى اليوم.

هذه الجريدة التي خطَّت لنفسها مساراً مُغايراً عن بقية الصحف، سواءً المحلية أو العربية أو العالمية.

فالمعروف أنَّ الصحف هي صحف إخبارية تتابع الأحداث والأنشطة وتنشر أخبارها، كما تنشر التقارير والتحقيقات الصحفية والمقالات.

أما صحيفة الرؤية بقيادة المكرم حاتم بن حمد الطائي فقد انتهجت نهجاً مُغايراً نابعاً من الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله-، والذي يُنادي به في كل محفل ومناسبة ليلتقي مع الفكر الحاتمي الذي رسم ملامحه واختط حروفه الأولى فرسم الطريق للعمل المدروس والمنظم لهذه الصحيفة الرائعة.

فما كان من قائد دفة هذه السفينة إلا ترجمة تلك التوجيهات لتصبح منهجاً جسدته صحيفة الرؤية وحولته إلى حقيقة وواقع ملموس يحكي عنه القاصي والداني في الداخل والخارج.

 

فجريدة الرؤية لم تعد فقط صحيفة للتغطيات الإخبارية ونشر المقالات والتحقيقات والتقارير الصحفية فحسب، وإنما أصبحت صحيفة المبادرات المجتمعية.

فهناك العديد من المبادرات التي تقوم بها جريدة الرؤية لتشجيع مبادرات الشباب وتشجيع الاقتصاد العماني وتنمية الموارد في البلاد.

ولعل جائزة الرؤية لمُبادرات الشباب التي احتفلت جريدة الرؤية مؤخرا بتتويج الفائزين في النسخة السابعة منها واحدة من هذه المبادرات الجميلة ضمن سلسلة من الجُهود المُتواصلة التي تقوم بها مؤسسة "الرؤيا" للصحافة والنشر والتي تهدف إلى بناء غدٍ أفضل لجيل الشباب، ومستقبلٍ مبني على الطموح والبذل والعطاء، ولخلق روح المنافسة والإبداع والابتكار، مما يُؤهل الشباب لتبوُّء المكانَة الريادية القادرة على قيادة دفة الاقتصاد في هذا البلد العزيز، تيمناً بأسلافنا الذين كانوا في السابق أصحاب حضارة شَهِدَ لها القاصي وأقرَّ بها الداني".

 

ومن مُبادرات جريدة الرؤية الحديثة أطلقتْ جريدة "الرؤية" بالتعاون مع وزارة السياحة مؤخراً "جوائز عمان للسياحة 2020" وبدعم من الشريك الاستراتيجي الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران".

وقد عبَّر المكرم حاتم بن حمد الطائي عن هذه المبادرات بأن مبادرات "الرؤية" تأتي ضمن نهج "إعلام المبادرات"، وذلك من منطلق تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعزيز التنويع الاقتصادي عبر القطاعات غير النفطية، ومنها القطاع السياحي الواعد، إلى جانب تحفيز المؤسسات والأفراد والجهات على مواصلة الإنجاز في هذا القطاع وتنميته، بما يُحقق الفوائد الإيجابية المأمولة على الاقتصاد الوطني.

ومن المبادرات التي لا يمكن أن نحصيها في مقال كهذا مبادرة مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال وهي واحدة من مبادرات جريدة "الرؤية" التي تجوب ربوع الوطن من مسندم إلى ظفار من أجل دورها التنويري في نشر حب القراءة عند الناشئة.

ولا يفوتني أن أشير إلى أنَّ جريدة الرؤية تخطت حاجز النشر الورقي من خلال النشر في موقعها الإلكتروني، ثم إذاعتها صوت الرؤية والرؤية "تي في" التي تواكب كل الفعاليات والأحداث بالصوت والصورة المرئية في كل مكان وزمان.

أما مبادرات الرؤية والمتمثلة في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب، وجائزة الرؤية الاقتصادية، وجوائز عُمان للسياحة، ومنتدى الرؤية الاقتصادي، والمنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، ومنتدى عمان البيئي، ومنتدى عمان للموارد البشرية، ومنتدى عمان للموانئ، ومنتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة، ومعهد الرؤية للتدريب والاستشارات، ومكتبة السندباد، فما هي إلا أوسمة معلقة على صدور جميع المنتمين إلى هذه الصحيفة الرائعة ورئيس مجلس إدارتها.

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