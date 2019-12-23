وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

عواصم - الوكالات

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تغريدة على "تويتر"، اعتبر فيها أن "ألد أعداء قطر هي قطر نفسها".

وقال قرقاش في تغريدته اليوم الاثنين: "سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".

وكتب قرقاش في 10 ديسمبر الجاري، إثر تغيب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وأضاف، أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه".

وشدد على أن "الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع" أي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.