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تخفيض المخالفات المرورية 50% في أبوظبي

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:59 م بتوقيت مسقط

تخفيض المخالفات المرورية 50% في أبوظبي

أبوظبي - الوكالات

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019 بنسبة 50%، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء وذلك لمدة 3 أشهر.

وسيتم تخفيض المخالفات المرورية اعتبارا من الأحد المقبل بدون تقديم طلبات ويمكن الدفع عبر الإنترنت.

وأطلقت شرطة أبوظبي مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، والتي ستبدأ تطبيقها اعتباراً من  22 ديسمبر الجاري، ويتم بموجبها تخفيض قيمة المخالفات المرورية، وقيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير  بنسبة 35%، في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

أما في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية وقبل مرور عام على ارتكابها، فيحصل السائق على تخفيض نسبته 25% من قيمة المخالفة، على أن لا يشمل التخفيض قيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير إن وجدتا. وفي حال السداد بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة المرورية، فلا يحصل السائق على أي تخفيض. وأوضحت شرطة أبوظبي أن البنود أعلاه تنطبق على جميع المخالفات المرورية، باستثناء المخالفات الواردة في جدول المخالفات الخطرة. كما أن التخفيض لا يشمل ما يحكم به او يتخذ به إجراءات من محاكم المرور أو  نياباتها.

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