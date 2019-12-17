شجرة عيد ميلاد من البضائع المصادرة بالمطار

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اتخذ مطار في ليتوانيا نهجا غير عادي لتزيين ردهاته خلال موسم العطلات؛ حيث شيد شجرة عيد ميلاد من البضائع المُصادرة.

وقالت هيئة المطارات الليتوانية إن الشجرة في مطار فيلنيوس تم تجميعها من مواد محظورة وصادرها ضباط الأمن أثناء عملية الفحص.

وتُظهر صور الشجرة والتي تبدو "تحفة تعليمية" مئات من المقصات، فضلاً عن السكاكين وقاطع الصناديق والولاعات وغيرها من البضائع التي تعد خطرة للغاية ولا يسمح بها على متن الطائرات.

وقالت مطارات ليتوانيا "لذلك إذا كنت لا تريد أن تكون ممتلكاتك الشخصية المحظورة جزء من شجرة عيد الميلاد للعام المقبل عليك أن تتحقق بشكل أفضل من متطلبات الأمتعة قبل أن تحزمها لرحلتك القادمة".