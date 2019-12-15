كوريا الجنوبية تقترح شراء أسلحة أمريكية بمليار دولار

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت مصادر حكومية مطلعة إن لكوريا الجنوبية تحاول بشكل واضح لتقليص مساهمتها المالية في الوجود الأمريكي هناك البالغ قوامه 28500 جندي أمريكي، حيث اقترحت حكومة سيؤول شراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسلحة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة كوريا تايمز.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة: "اقترح فريق كوريا الجنوبية في مفاوضات تقاسم التكاليف الدفاعية اقتراحًا منقحًا للولايات المتحدة، وشمل ذلك خطة كورية لشراء أسلحة تصل قيمتها إلى مليار دولار بنهاية عام 2020". وأضاف "تسعى الحكومة إلى إيجاد طرق أكثر ابتكارًا وخطط قابلة للتطبيق لتقليل الضغط الأمريكي على سيؤول لدفع المزيد من أجل حمايتها. وعلى قائمة المشتريات المحتملة من المنتجات الدفاعية الأمريكية الصنع لكوريا الجنوبية، تتجه سيوؤل إلى شراء طائرات مراقبة متقدمة، إلى جانب التطوير المشترك المحتمل".

وقال مسؤؤل آخر "تنظر إدارة ترامب إلى اتفاق تقاسم تكاليف الدفاع كتحليل للتكاليف والفوائد، وهذا يعني أن طلب ترامب 5 مليارات دولار كان تعسفيا لأنه يريد فقط من الولايات المتحدة أن تدفع أقل".

وترى حكومة سيؤول أن هذا ليس شكلاً من أشكال الحمائية الاقتصادية للولايات المتحدة، كما إن لها تداعيات أمنية رئيسية. ويقول محللو الدفاع إن خلط الأسلحة الأمريكية مع أنظمة الدفاع في الدول الأخرى قد يؤدي إلى اكتشاف نقاط الضعف في المنتجات الأمريكية.

وتوقفت الجولة الأخيرة من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية بعد أن طلبت الولايات المتحدة حوالي 5 مليارات دولار لتغطية نفقات قوات الدفاع الأمريكية، أي أكثر من خمسة أضعاف مبلغ 800 مليون دولار التي دفعتها كوريا الجنوبية لهذا العام. وكانت سيؤول قد وافقت في السابق على تغطية 90% من تكلفة نقل القواعد العسكرية الأمريكية في العاصمة والتي تبلغ قيمتها 10.7 مليار دولار، وما زالت توفر الأراضي بدون مقابل للمنشآت الحالية.

وفيما يتعلق بالطلب الأمريكي، دعّم الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم، احتجاجات أحزاب المعارضة في البلاد، قائلاً إنه يجب التوصل إلى اتفاقية التدابير الخاصة (SMA) للعام المقبل وفقًا "لمبادئ عادلة ومنصفة".

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية الصنع. فبين عامي 2008 و2017، اشترت ما قيمته 6.7 مليار دولار. وتفوقت المملكة العربية السعودية وأستراليا على كوريا في شراء السلاح الأمريكي خلال تلك الفترة، وفقًا لبيانات حكومية. واشترت اليابان أسلحة بقيمة 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ويمكن أن توافق سيؤول أيضًا على دفع تكلفة تنظيف القواعد العسكرية الأمريكية التي أعيدت إليها كإستراتيجية في مفاوضات اتفاقية التدابير الخاصة.

وفي سياق ذي صلة، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على إقرار مشروع قانون دفاعي يتضمن حكماً يقيد تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.