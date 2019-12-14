أوشرم.. قطب الرحى

عبدالعزيز بن درويش الزدجالي

لا يخفى على أحد اهتمام الحكومة الرشيدة بمواردها البشرية؛ كيف لا وهي التي حظيت بالعناية الفائقة من قبل لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله- في حلّه وترحاله، فجلالته انتقى لها أجمل وصف معبر، وذلك حين أطلق عليها مسمى (حجر الزاوية) و(قطب الرحى) في خطابه السامي خلال الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2011، تأكيدا من جلالته على أنّ التنمية ترتكز بشكل لصيق بالمورد البشري.

الحكومة الرشيدة أيضًا ترجمت ذلك الاهتمام من قبل مولانا بإنشاء قطاع التطوير الإداري بوزارة الخدمة؛ المعني هو الآخر بالتنمية الإدارية بشكل عام وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص، وحتى توجد التكاملية تمّ إشهار الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) عام 2014 والتي تُعنى هي الأخرى بشكل مباشر بتنمية الموارد البشرية. (أوشرم) منذ تدشينها قبل خمسة أعوام سعت إلى أن تكون صوت الموارد البشرية في السلطنة على وجه الخصوص، وهذا ما نلمسه من خلال مؤتمراتها السنوية التي تلقى رواجا لا محدودا بين مجتمع المختصين والخبراء ومنتسبي الموارد البشرية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فالجمعية منذ أن كانت مجرد أمنيات وتطلعات من قبل القائمين عليها من أجل النهوض بالموارد البشرية إلى أن أصبحت اليوم منارا يسطع في سماء السلطنة يستنار به في تطوير الكفاءات الوطنية.

(أوشرم) أصبحت اليوم شريكا استراتيجيا مع الحكومة من أجل رسم مستقبل أفضل لعمان ومواردها البشرية، ولم يقف طموح القائمين على هذه المنظومة الشغوفة إلى بذل جل ما تستطيع من أجل بناء قدرات وطنية قادرة على التحديات المستقبيلة، فالجمعية توجهت إلى استقطاب أعين أساتذة الموارد البشرية من أنحاء العالم، فهي محطة مهمة بالنسبة لهم لكي يستكملوا إلهامهم للمختصين في الموارد البشرية، (أوشرم) من خلال مؤتمرها السنوي الخامس للموارد البشرية الذي ينطلق اليوم، وسوف يستضيف 35 متحدثا مختصا في الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة ست جلسات حوارية تنوّعت موضوعاتها لتلبي طموحات المرحلة القادمة والتي تتماشى من رؤية عمان 2040، كما أنّه من المتوقع حضور أكثر من 650 مشاركا يعملون في حقول الموارد البشرية من القطاعين، عليه يمكننا أن نقول بأنّ منظومة الموارد البشرية تسير على ما يرام بالسلطنة، من خلال اكتمال أضلاع المثلث وهي تبني القيادة السامية لفكرة تنميتها أولا واهتمام حكومي ثانيا، وأخيرا كيان أهلي يزيح كافة العقبات لتطوير الكفاءات الوطنية، ويساهم جنبا إلى جنب لترجمة التوجيهات السامية.

مدير مساعد دائرة الإعلام

وزارة الخدمة المدنية