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6 جلسات حوارية تبحث تعديل استراتيجيات التوظيف واستثمار إمكانات الثورة الرقمية

650 مختصًا في المؤتمر السنوي للموارد البشرية يستشرفون مستقبلا أفضل لبيئات العمل

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

650 مختصًا في المؤتمر السنوي للموارد البشرية يستشرفون مستقبلا أفضل لبيئات العمل

 

الرؤية – أحمد الجهوري

 

افتتحت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أمس أعمال المؤتمر السنوي الخامس بعنوان "الموارد البشرية.. قلب الأعمال" الذي تنظمه الجمعية العُمانية لإدارة الموارد ​البشرية (OSHRM). ورعى افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر ليومين صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي. ​​

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية وتوظيف التقنيات الحديثة لتغيير بيئة العمل بشكل عميق، وما قد يؤدي إليه تطبيق هذه الممارسات من تغير في بيئة وعلاقات العمل بشكل عام.​

​وقال الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية في كلمة له إنّ الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (اوشرم) ومنذ تدشينها رسميا في مايو 2014 دأبت على التطوير المستمر لقطاع الموارد البشرية وما يحتاجه من دعم مستمر.

ومن جانبه قال المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نماء" إنّ دعم ومساهمة مجموعة نماء للمؤتمر كشريك استراتيجي امتداد لتطبيق الركيزة الاستراتيجية للموارد البشرية بالمجموعة، لتحقق من خلالها العديد من الإنجازات والمبادرات، مضيفًا أنّ المجموعة وضعت الموارد البشرية أولوية كونها المحرك الرئيسي للوصول للأهداف المرجوة؛ حيث حققت المجموعة نسبة 100% تعمين في القيادات التنفيذية وحوالي نسبة 94% تعمين على مستوى المجموعة.

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في رسم خارطة الطريق لمستقبل العمل من خلال جمع المئات من صانعي القرار وأصحاب الرؤى والتقنيين على منصة مشتركة لبحث آليات أكثر ذكاءً للعمل؛ مدعومة بتقنيات الموارد البشرية المبتكرة، وأحدث رؤى للأعمال يقودها مسؤولون تنفيذيون عالميون من بعض أكثر المؤسسات شهرة في العالم. ​

 

ويناقش المؤتمر عدة محاور، منها دور الحكومات في تنمية الموارد البشرية، و"إعداد ثقافة الغد" وإعادة تشكيل مساحة العمل، و"تعديل استراتيجية التوظيف"، والانتقال من مجرد جمع "البيانات" إلى مرحلة "ذكاء الأعمال"، و"كيفية تحقيق الإمكانات الكاملة للثورة الرقمية". ​

ويشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 650 مختصًا في الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص. ​وسيشهد المؤتمر عقد 6 جلسات حوارية ويستقطب أكثر من 35 متحدثًا بين خبراء وأكاديميين ومؤلفين في قطاع الموارد البشرية بهدف استعراض تجاربهم وتقديم أطروحات ومواضيع متنوعة تُثري المحتوى على الصعيدين المهني والعلمي.​

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