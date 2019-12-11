بالفيديو.. جابر الحرمي يكشف سبب غياب أمير قطر عن "القمة الخليجية"

عواصم - الوكالات

كشف الإعلامي القطري، جابر الحرمي، سبب غياب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، عن حضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض أمس الثلاثاء.

وقال الحرمي، في حديثة لفضائية "الجزيرة": "البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية هذه، أمير قطر لا يمثل نفسه هو يمثل شعبه، كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار؟".

وتابع قائلا: "بالتالي عند تصحيح الأوضاع، فقطر لم تغب في يوم ما عن جميع القمم الأربعين التي حدثت رغم ما أصابها خلال العامين الماضيين وبالتالي لابد أن تكون هناك ملامسة للمشاغل التي يتحدث عنها الشعب الخليجي، يعني تحدث الأمين العام اليوم عن المنجزات، نعم نحن لا ننكر أن هناك منجزات وأن هناك مكاسب لكن لماذا أيضا لا يتم الحديث عن الإخفاقات؟ نحن لسنا منظومة مثالية لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى القاري أو على مستوى العالم".

​وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد علق على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، قائلا: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

كما أعرب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عن أسفه لما وصفه بـ"عدم جدية" قطر في إنهاء الأزمة الخليجية، مشددا على تمسك الدول الأربع، السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر بمطالبها المقدمة للدوحة قبل عامين.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، قد أوفد رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة، إلى قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء.