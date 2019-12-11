الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

الصين تحظر الحواسب والبرمجيات الأجنبية في المؤسسات الحكومية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:21 ص بتوقيت مسقط

الصين تحظر الحواسب والبرمجيات الأجنبية في المؤسسات الحكومية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أمرت الحكومة الصين بإزالة جميع أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات الأجنبية من المكاتب والمؤسسات الحكومية والعامة في غضون ثلاث سنوات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

ومن المرجح أن يكون التوجيه الحكومي بمثابة ضربة للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية مثل اتش بي وديل ومايكروسوفت، ويعكس محاولات بكين للحد من استخدام التكنولوجيا الأمريكية، في وقت تتحول الحرب التجارية بين الدولتين إلى حرب تقنية باردة.

ومنعت إدارة ترامب الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي" هذا العام، وأعلنت شركات جوجل وإنتل وكوالكوم عن تجميد التعاون مع هواوي.

وهذا هو أول توجيه عام معروف من بكين يحدد أهدافًا محددة تحد من استخدام الصين للتكنولوجيا الأجنبية، رغم أنها جزء من خطوة أوسع داخل الصين لزيادة اعتمادها على التكنولوجيا المحلية.

وأفادت "فايننشل تايمز" أن التوجيه سيؤدي إلى ما يتراوح بين 20 إلى 30 مليون قطعة من الأجهزة تحتاج إلى استبدال وأن هذا العمل سيبدأ في عام 2020. وأخبر المحللون الصحيفة البريطانية أن 30% من البدائل ستتم بحلول 2020، و50% في 2021 و20% في عام 2022.

وقال المحللون إن الأمر صدر من المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من هذا العام. وقال اثنان من موظفي شركات الأمن السيبراني للصحيفة إن موظفي الحكومة قد وضعوا تلك السياسة.

واستبدال جميع الأجهزة والبرامج في هذا الإطار الزمني أمر صعب، نظرًا لأنه تم تطوير العديد من المنتجات لأنظمة التشغيل الأمريكية مثل "ويندوز". وتميل المكاتب الحكومية الصينية إلى استخدام حواسب من شركة لينوفو المملوكة للصين، لكن مكونات أجهزة الكمبيوتر- بما في ذلك رقائق المعالج والأقراص الصلبة- تصنعها شركات أمريكية.

وفي مايو، قال هو شيجين محرر صحيفة جلوبال تايمز في الصين، إن عدم تعامل الشركات التقنية الأمريكية مع شركة هواوي لن يكون مميتاً للشركة لأنها كانت تخطط لهذا الصراع "منذ سنوات"، وسوف يدفع الشركة لتطوير صناعة الرقائق الخاصة بها لمنافسة أمريكا.

وقال شيجين في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي "إن قطع الخدمات التقنية عن هواوي سيكون نقطة تحول حقيقية في مجمل الأبحاث والتطوير في الصين واستخدام الرقائق المحلية". وأضاف "لن يكون لدى الشعب الصيني أي أوهام بشأن الاستخدام المطرد للتكنولوجيا الأمريكية".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2016

دولة آسيوية تحظر الهواتف الذكية في المباني الحكومية

المزيد

22 فبراير 2017

رفع ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية إلى 15%

المزيد

12 مارس 2017

تراجع مؤشرات سوق مسقط.. ومبيعات المؤسسات الأجنبية ترفع قيمة التداولات

المزيد

03 يناير 2018

تراجع طفيف بسوق مسقط إلى 5089 نقطة.. وتحسن في شراء المؤسسات الأجنبية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة