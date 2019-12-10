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في حفل برعاية رئيسة "الصناعات الحرفية"

47 متأهلا للفوز بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019".. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:12 ص بتوقيت مسقط

47 متأهلا للفوز بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019".. وتتويج الفائزين الأحد المقبل

 

< "أوكسيدنتال للابتكار" تمنح 5 آلاف ريال لأحد الفائزين بالمجالات العلمية

< 30 ألف ريال إجمالي قيمة الجوائز في مختلف الفئات

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشفتْ جريدة "الرؤية" عن أسماء المشاريع المرشحة للفوز بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" في نسختها السابعة (2019) في مجالات الجائزة الثمانية، وبلغ إجمالي المرشحين 47 مشروعا من بين 577 تنافسوا في مختلف مراحل الجائزة.

وترعَى معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، حفل تتويج الفائزين بالجائزة الأحد المقبل، بفندق كمبينسكي الموج، في تمام السابعة مساءً؛ وذلك برعاية حصرية من شركة اوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان"، ضمن برامج مسؤوليتها الاجتماعية.

وتتضمَّن جوائز هذا العام لأول مرة "جائزة أوكسيدنتال للابتكار"، وسيجري اختيار فائز واحد من المجالات العلمية الثلاثة للفوز بهذه الجائزة والتي تبلغ قيمتها 5000 ريال عماني. وتهدف الجائزة إلى دعم المبتكرين والمبدعين، وتشجيع المواهب الوطنية؛ من خلال تبني المشاريع الفائزة وتقديم الدعم اللازم لها؛ بما يساعد على إذكاء روح الابتكار لدى الشباب، وتنمية ثقافة التميز بين الشباب من أجل تمكينهم في الحياة العملية والعلمية.

وتأهلت في مجال الإلكترونيات والروبوت مشاريع: Big data driven STLF in IOT environment using FFNN وDesign And Fabrication Of 5 in 1 Agriculture Robot، وجهاز سريع، واستخدام الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي في القطاع اللوجستي، وSmart Baby Cradle، ومندوس، والدعن الحساس.

وفي مجال الطاقة المتجددة، تأهلت مشاريع: Mother POWER، والطاقة الشمسية الملونة باستخدام تقنية النانو، وSea Engine، وتطوير زعنفة الطاقة بالأمواج، وإنتاج الوقود الحيوي من المعالجات الكهروكيميائية. وفي مجال إعادة التدوير، تأهلت مشاريع: إعادة تدوير الماء المستخدم في مغاسل السيارات، وألواح DPPC الخشبية، وخربشة، ومُستديم، وإكسير التربة.

وفي مجال ذوي الإعاقة، تأهلت: أثير بنت خالد البلوشية عن مشروع أثير Delights، وهيثم بن عبدالله الدرمكي، ويونس بن حمود التوبي، ووفاء بنت سعيد الحارثية، وحافظ بن سالم أولاد أحمد، وأحمد بن خميس الصالحي، ومحمد بن راشد الرديني.

وفي مجال تقنية المعلومات، تأهلت مشاريع: شاشة محراب التفاعلية للمساجد، وﺇﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺎء، وتطبيق أكيد Akeed Delivery، وتطبيق كنز الفقه، ولعبة سباق الهجن (Camel Racing). وفي مجال الثقافة والآداب "فرع الشعر الشعبي"، تأهل: حمد بن خميس البادي، وأحمد بن سعيد المغربي، وحمود بن وهقة اليحيائي، وعبدالعزيز بن طالب السعدي، وسارة بنت علي البريكية، وخالد بن جمعة الداؤدي.

وفي مجال الإعلام الرقمي "فرع الإعلام الرياضي"، تأهل: صدى جعلان، والذكرى العمانية، وموقع جماهير صحار، وهيثم بن سليم الشكيري، ومجلس جماهير الرستاق الإعلامي، وموقع جماهير صحم. وفي مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع، تأهل: فريق SQUstore الطلابي التطوعي، ومشروع مطبخنا العماني، وبرنامج بيدي أقرأ، ومكتبة الندوة العامة، وإحياء وصيانة فلج صعراء (الصعراني)، وفريق نرعاكم للمسنين.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 1500 ريال عماني، والمركز الثاني على 1000 ريال عماني، والمركز الثالث على 500 ريال عماني، فيما يحصل صاحبيْ المركزين الرابع والخامس على شهادة تكريم.

المصدر : الرؤية

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