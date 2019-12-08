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نتنياهو يدعو للتصويت المباشر حال فشل محادثات "الائتلاف الإسرائيلي"

الأحد 08 ديسمبر 2019 11:23 م بتوقيت مسقط

نتنياهو يدعو للتصويت المباشر حال فشل محادثات "الائتلاف الإسرائيلي"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على الإسرائيليين انتخاب رئيس الحكومة القادم مباشرة إذا فشل المشرعون في إنهاء المأزق السياسي في البلاد، حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

وأمام البرلمان الإسرائيلي حتى منتصف ليل الأربعاء متسعا لتشكيل ائتلاف حاكم ووقف الانتخابات الثالثة في أقل من عام. تتولى حكومات تصريف الأعمال السلطة منذ ديسمبر، بعد انتهاء انتخابين غير حاسمين بفشل كل من نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس في الحصول على دعم كافٍ للحصول على أغلبية برلمانية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات أخرى سوف تسفر عن نتائج مماثلة. وأجرت إسرائيل آخر تصويت مباشر لرئيس الوزراء عام 2001، وألغت النظام بعد أن أثبتت عدم فعاليته في استقرار الحكومات.

في حين أن حزب الليكود والكتلة الزرقاء والبيضاء لنتنياهو لديه مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية، إلا أن المشاكل القانونية لنتنياهو أدت إلى تعقيد أي تقاسم للسلطة بين الاثنين.

وأصر نتنياهو على البقاء في منصبه كرئيس للوزراء، وتزعم المعارضة أنه قد يكون ذلك محاولة لتغيير القانون الإسرائيلي والحصول على حصانة من قضايا الفساد الثلاث. غانتس جادل بأن نتنياهو يجب أن يتنحى بمجرد استدعائه إلى المحكمة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو على تويتر: "يقول الأزرق والأبيض دائمًا أنه يفترض أن يعرف ما الذي تريده البلاد". وأضاف "لذلك أقول شيئًا بسيطًا: دع الأمة تقرر".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو هو المرشح الأكثر شعبية لرئاسة الوزراء. سيمنح التفويض الشعبي لقيادة البلاد نتنياهو ميزة في محادثات الائتلاف. وحتى ذلك الحين، لن يكون لديه عدد كاف من المقاعد البرلمانية لبناء الحكومة وتجنب إجراء تصويت آخر.

وقالت متحدثة باسم كتلة الأزرق والأبيض في بيان "نحن منخرطون في جهود لتجنب الانتخابات المكلفة وغير الضرورية، وليس الدوران في حلقة مفرغة". وأضافت "تغيير النظام الانتخابي سيعيدنا فقط إلى نفس المكان الذي نحن فيه اليوم".

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