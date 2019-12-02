الإثنين, 02 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

شقيق البشير يكشف اللحظات الأخيرة قبل عزل الرئيس السوداني

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

شقيق البشير يكشف اللحظات الأخيرة قبل عزل الرئيس السوداني

الخرطوم - الوكالات

قال العباس أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إن الأسرة حذرت الأخير من قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، العضو في مجلس السيادة الحالي.

وقال العباس، الذي غادر السودان برا عبر الحدود مع إثيوبيا بعد أسبوع من سقوط نظام البشير، لصحيفة "الإنتباهة" المحلية، أمس الأحد: "البشير أسس قوات الدعم السريع من الصفر، وأعطاهم كل الإمكانيات الحالية".

وأضاف: "تحدثنا مع (الرئيس) البشير، وقلنا له عبر التاريخ، إن كل الحكام والملوك الذين استعانوا بأهل البادية، انقلبوا عليهم واستلموا السلطة، وذكرنا له قصصا وعبرا، من التاريخ، من الدولة الأموية والعباسية والمماليك الذين حكموا مصر".

وتابع: "قال لنا البشير أعلم.. ولكن لا توجد خيارات غير الاستعانة بالدعم السريع، الأوضاع في دارفور تتطلب الاستعانة بالدعم السريع.. لا أعتقد أنه كان يتوقع ذلك، ولم يكن أحد يصدق أن ينقلب حميدتي عليه، وكانت هناك محاولة انقلاب أثناء الاعتصام، وقلت للبشير، إن الدعم السريع سيقوم باستلام السلطة، قال لي الذين يحرسون منزلنا الآن هم قوات الدعم السريع، ديل هؤلاء أولادي".

واعتبر العباس أن وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، ومدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، "خانوا ثقة" أخيه، وقال: "أنا شخصيا قلت له قد يكون هناك ترتيب لانقلاب، قال لي، أثق جدا في عوض بن عوف، وليس هناك انقلاب بدون جيش، وكان يثق جدا في صلاح قوش".

و"الدعم السريع" هي قوات شبه عسكرية تشكلت رسميا عام 2013 من مليشيات الجنجويد التي كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية خلال الحرب في إقليم دارفور، وطالتها الكثير من الانتقادات المحلية والدولية والاتهامات بارتكاب "انتهاكات" بحق مواطنين.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أبريل 2019

صحف سودانية تكشف اللحظات الأخيرة من عهد عمر البشير

المزيد

14 أغسطس 2017

نجل عبدالحسين عبدالرضا يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده

المزيد

05 أغسطس 2019

الرئيس الأمريكي يكشف سبب هجمات إطلاق النار الأخيرة

المزيد

21 أكتوبر 2016

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام الأمير السعودي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"ندوة تطور العلوم الفقهية" تستعرض آراء أهل الذكر والقواعد الكلية في "فقه الماء" برؤية معاصرة

المحليات - أخبار

تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تعقد حلقات نقاشية عن "الكراسي البحثية" في مختلف القطاعات

المحليات - تعليم

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الاقتصاد - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

عبدالله بن زايد: الإمارات لن تستضيف القمة الخليجية المقبلة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة