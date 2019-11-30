السبت, 30 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. مبادرات الرؤية
  3. جائزة الرؤية لمبادرات الشباب
  4. عرض الخبر

بدء مرحلة تقييم المشاريع المتنافسة على "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019"

السبت 30 نوفمبر 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

EKn1IBVX0AAB3Hd
EKn1GtHWwAEVGmn
EKn1JFcXkAEogQx
EKn5TC6WkAArHhn
EKn5UjSXkAE-pUE
EKn5V3sXsAMXM4j
EKniQZ7WkAA2lVb
EKniRhQXsAEvQaL
EKniS2GXsAIv7Qs
EKnmTv_WsAAl762
EKnmWGdXUAAlpuN
EKnuwQRWkAEYaAW
EKnuxceXUAIo-vr
EKnvjsNXsAMyHE3
EKnvmVBXkAA_BT2
EKnW1ABWwAAPwxB
EKnW9aZWsAENc4A
EKnwaVvWwAAIoFN
EKnYkj7WkAANtIG

الرؤية - مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

انطلقتْ، أمس، بمقر الجامعة الألمانية "جيوتك"، مراحل تقييم المتنافسين في المجالات العلمية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" في نسختها السابعة، وهي إحدى مبادرات جريدة "الرؤية"، مع الراعي الحصري شركة أوكسيندننتال عمان "أوكسي".

وبلغ إجمالي المشاركين 577 متنافسا؛ في مجال الإلكترونيات والروبوت: 105 مشاركين، وفي مجال الطاقة المتجددة: 66 مشاركا، وفي مجال إعادة التدوير: 79 مشاركا، وفي مجال ذوي الإعاقة: 85 مشاركا، وفي مجال تقنية المعلومات: 93 مشاركا، أما في مجال الثقافة والآداب -والمخصصة في "الشعر الشعبي"- فبلغ عدد المتنافسين 23 مشاركا، وفي مجال الإعلام الرقمي: 32 مشاركا، وفي مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع: 94 مشاركا.

وفي هذا السياق، قال المهندس مهند آل جمعة عضو لجنة التحكيم (مجال إعادة التدوير): إن معظم المشاريع المقدمة لها علاقة بالاحتياجات والتحديات التي تمر بها البلد، وما يُميز هذه المشاريع أن جميعها تصب حسب احتياجات المنطقة المقدَّم منها المشروع ذاته؛ فالأفكار كانت جديدة وبناءة وتستحق الدعم من الجهات المعنية، ويتنافس على هذا المجال طلاب من مختلف الكليات والجامعات وأيضا المدارس من كلا الفئتين.

وتقول الطالبة روان البلوشية من تطبيقية صحار: تزامنا مع الثورة الصناعية بالسلطنة زادت أعداد المصانع؛ مما أدى لزيادة انبعاث نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو؛ مما أسهم في التلوث البيئي؛ ومشروعنا "الالتقاط الكربوني" هو عبارة عن فلتر يُساعد على التقاط ثاني أكسيد الكربون وحبسه قبل خروجه للجو، ومنه نقيس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، ونعمل على تحويله إلى مادة مفيدة ومطلوبة في سوق العمل، ومن ثم فإنَّ هذا المشروع يُسهم في التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل نهائي، وكذلك نسعى به لحماية البيئة من التشوُّه.

من جهتها، قدمت الطالبة نبراس الشكيلية من مدرسة عائشة بنت طلحة للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية، مشروع "الذهب الأخضر"، الذي تسعى من خلاله إلى إعادة تدوير بذور النباتات العمانية المحلية "كالحنظل والشعوع ونوى التمر"، ومن ثمَّ استخلاص زيوت نباتية لاستخدامها كمركبات نفطية أو بدائل للنفط ذات عمر افتراضي، وجودة جيدة وتكلفة اقتصادية أقل.

وقدَّم علي الخروصي مشروع "الخلايا الشمسية المحدبة"، قائلاً: نعمل على وضع حلول لخمس سلبيات في أنظمة الطاقة الشمسية؛ والتي تتضمن معدل الأتربة المترسبة على الخلايا الشمسية، ومعدلات التوليد؛ وذلك لأنَّ الخلايا المسطحة تستقبل الضوء من جهة واحدة فقط، ومشروعنا يستقبلها بزاوية 180 درجة، وهذه الخلايا سهلة النقل والتركيب، وأقل ارتفاعا في درجة الحرارة؛ وذلك بسبب وجود نظام تبريد فيها.

فيما قدمت الطالبة خيرية المحذور وفريقها من كلية التقنية بالمصنعة، سريرا ذكيا للأطفال، يهدف لمساعدة الأم في تنظيم وقتها بين طفلها وأعمال المنزل؛ حيث تستطيع الأم من خلاله معرفة وقت استيقاظه وقياس درجة حرارة الغرفة، وما إذا كان بحاجة لزيادة الحرارة أو تخفيضها؛ فهذا السرير مزود بمستشعرات تقيس احتياجات الطفل، دون الحاجة لوجود الأم بجانبه لمراقبته طول الوقت.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 ديسمبر 2017

تتويج الفائزين بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها الخامسة.. وإشادات واسعة بمستوى المشاريع المتنافسة

المزيد

26 نوفمبر 2016

تواصل تقييم مشاريع الطاقة المتجددة والإلكترونيات ضمن جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

المزيد

13 نوفمبر 2014

لجنة تحكيم جائزة الرؤية لمبادرات الشباب تبدأ تقييم مشاركات 271 مبدعا ومبتكرا

المزيد

26 نوفمبر 2015

فائزون: جائزة الرؤية لمبادرات الشباب تحفز طاقات الإبداع وتساعد على ترويج المشاريع المبتكرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الخميس المقبل.. تتويج المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

بدء مرحلة تقييم المشاريع المتنافسة على "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الساعدي: السلطنة تشهد كسوفا حلقيا للشمس خلال ديسمبر

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة