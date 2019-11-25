السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

◄ نطالب الجماهير ووسائل الإعلام بتقديم شتى سبل المؤازرة

مسقط - الرؤية

يتوجّه معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية صباح اليوم الثلاثاء إلى الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين.

وقال معالي الشيخ "نهنئ الجميع بانطلاق الدورة والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة والتي تجمع الأشقاء في هذا المحفل الرياضي". وأكد معاليه أنّ دورة كأس الخليج العربي تمثل حدثا رياضيًا مهما تنتظره الجماهير، مشيرا إلى أنّه منذ انطلاقتها ساهمت الدورة بشكل كبير في تعزيز أواصر التواصل بين أبناء دول الخليج، وكذلك في تطور كرة القدم في دول الخليج واليمن والعراق وتبادل الخبرات وتنمية القدرات، وكما تعد دورات كأس الخليج مجالا رحبا للمنافسة بين المنتخبات الرياضية. وأضاف معاليه أنّ المتتبع لدورات كأس الخليج يلاحظ التطور الملموس للمنتخبات الخليجية. أصبحت لهذه المنتخبات مكانتها القارية والعالمية، وهي بلا شك نتاج للدعم الحكومي المتواصل والجهود الدؤوبة التي تقف خلفها الأجهزة الإدارية والفنية والإعلامية للاتحادات الخليجية لكرة القدم.

وأشار السعدي إلى أنّ السلطنة تحرص على المشاركة في هذا الحدث الخليجي الهام، والذي يعتبر أهم المسابقات الكروية في المنطقة بمفهومه الرياضي والتنافسي والجماهيري فهي مناسبة تتنافس فيها جميع المنتخبات لإبراز قدراتها ومهاراتها وتحظى بزخم جماهيري وإعلامي وذلك لما لكرة القدم من شعبية واسعة؛ خاصة هنا في السلطنة. وتابع القول: إنّ دورة كأس الخليج العربي ساهمت في بروز نجوم من اللاعبين العمانيين المحترفين، وهذا بكل فخر يعد إنجازا كبيرا للرياضة العمانية التي تلقى الرعاية السامية والاهتمام المتواصل والكريم من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة.

وحول مشاركة المنتخب، أشار معاليه إلى أنّ المنتخب الوطني لكرة القدم جاهز للمنافسة في هذه البطولة مع بقية المنتخبات، ومن المتوقع أن تكون المباريات التي سوف يخوضها المنتخب من المباريات ذات المستوى العالي، ونأمل أن يحقق المنتخب الوطني نتائج مشرفة تليق بالمستوى الذي وصل إليه. واستطرد قائلا إنّ المنتخب الوطني يملك الكثير من الإمكانيات التي تمكنه من المنافسة على مراكز الصدارة وأنني على ثقة بعزم لاعبي المنتخب على تحقيق نتائج مشرفة تليق بالمستوى الذي وصلوا إليه ولكن تبقى لدورة كأس الخليج- كما هو معروف- حساباتها الخاصة. وقال السعدي: "في رأيي أنّ حظوظ المنتخب للمنافسة على اللقب تتساوى مع حظوظ الأشقاء في المنتخبات الأخرى، ونحن نناشد كافة لاعبي المنتخب ونحث على عزمهم لبذل أقصى- درجات العطاء وتحقيق نتائج متقدمة، داعيا كافة وسائل الإعلام والجماهير للوقوف المنتخب في هذه المشاركة المهمة".

وأعرب معالي الشيخ عن أمله في أن تقدم جميع المنتخبات المشاركة مستوى فنيا راقيا تستمتع به جميع الجماهير ويعبر عمّا وصلت إليه كرة القدم في هذه الدول الشقيقة من تطور وتقدم في ظل منافسة رياضية شريفة، وفي ظل مساحة كبرى تجمع الأحبة من جميع الدول المشاركة، وتجسد روابط الأسرة الواحدة، ونسأل الله أن تظل دورة كأس الخليج كما أراد لها قادتها دورة محبة ومنافسة شريفة، تعزز من روابط المحبة بين الأشقاء، متمنيا لدولة قطر الشقيقة كل التوفيق والنجاح في استضافة هذه البطولة.