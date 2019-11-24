الأحد, 24 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"القوى العاملة" تنظم ورشة عمل لتطوير الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة" تنظم ورشة عمل لتطوير الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة مُمثلة بالمديرية العامة للتدريب المهني ورشة عمل حول تطوير الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم. وشارك في الورشة أعضاء مجلس آمناء الكليات المهنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمختصين في مجال التعليم والتدريب المهني. وهدفت الورشة إلى الاتفاق على العناصر الرئيسة للخطة الاستراتيجية للكليات المهنية: (الرؤية، والرسالة، والأهداف، والقيم، وسمات الخريجين) مع جميع المشاركين.

وشملت الورشة 3 جلسات؛ ركزت الأولى على مناقشة مسودة الرؤية والرسالة للكليات المهنية في ضوء التجارب السابقة والتطلعات المستقبلية شارك فيها مجموعة مشتركة من موظفي الكليات والممثلين الخارجيين والطلاب، وناقشت الجلسة الثانية مسودة الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للكليات المهنية شارك فيها مجموعة من موظفي الكليات والممثلين الخارجيين والطلاب، فيما ناقشت الجلسة الثالثة مسودة القيم وسمات الخريجين شارك فيها مجموعة من موظفي الكليات والممثلين الخارجيين والطلاب.

وحول الورشة قال المهندس حارب المحروقي مدير عام المديرية العامة للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة إن قطاع التعليم والتدريب المهني تطور على عدة مراحل، وتم تحديد عدة مسارات تخدم كل مرحلة وتغذي سوق العمل بخريجين يواكبون حاجاته بتخصصات تغطي النمو الاقتصادي للسلطنة. وأضاف المحروقي أن التوجه العالمي يشير إلى زيادة في الطلب على الوظائف ذات الطابع المهني والتقني، ومن المهم إعداد استراتيجية مالية وإدارية وأكاديمية لتنظيم القطاع وتحديد مساراته بدقة للمرحلة القادمة، خصوصا أننا نستعد للخطة الخمسية العاشرة. وشهدت السنوات الماضية عقد العديد من الاجتماعات لتهيئة القطاع للخطة الخمسية التاسعة؛ وصادف القطاع بعض التحديات من تغيير في طبيعة المهن والتخصصات، ودخول الطفرة الصناعية الرابعة وتحديد معايير أكاديمية مؤسسية وبرامجية وإسناد ملف منظومة المؤهلات العمانية للهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي، وتحول معاهد ومراكز التدريب المهني الحكومية إلى كليات مهنية، مما دفع القائمين على القطاع للعمل إلى إعادة صياغة الاستراتيجية للمرحلة القادمة ماليا وإدارياً وفق الموازنات الجاري اعتمادها، والتوجه نحو تحديد المتطلبات الأكاديمية للعناصر الخمسة. وتم خلال الورشة تقسيم المشاركين على 16 مجموعة عمل؛ يكون لكل مجموعة رئيس ومقرر يتفقان مع أعضاء المجموعة على العناصر الأساسية للخطة ورفع تقرير للجنة الإشراف على إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية للكليات المهنية.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 نوفمبر 2019

حلقة عمل لتطوير الخطة الإستراتيجية للكليات المهنية

المزيد

17 أبريل 2019

"القوى العاملة" تنظم ملتقى للكليات المهنية في صور

المزيد

02 مايو 2016

السلطنة تحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.. و"القوى العاملة" تنظم مؤتمرا لتعزيز التوعيىة

المزيد

30 أبريل 2015

"القوى العاملة" تنظم ندوة حول السلامة والصحة المهنية.. وتؤكد على توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الغيلانية" أول عمانية تحصل على جائزة القيادة المتميزة من هيئة الاعتماد البريطانية

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الفوج الثاني من الدفعة الثلاثين.. اليوم

المحليات - تعليم

577 متنافسا على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والتتويج 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 1.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

سعود الرواحي: جلالة السلطان الداعم الأول للرياضيين.. والرعاية السامية للقطاع واقع ملموس

رياضة - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة