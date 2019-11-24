"القوى العاملة" تنظم ورشة عمل لتطوير الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة مُمثلة بالمديرية العامة للتدريب المهني ورشة عمل حول تطوير الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم. وشارك في الورشة أعضاء مجلس آمناء الكليات المهنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمختصين في مجال التعليم والتدريب المهني. وهدفت الورشة إلى الاتفاق على العناصر الرئيسة للخطة الاستراتيجية للكليات المهنية: (الرؤية، والرسالة، والأهداف، والقيم، وسمات الخريجين) مع جميع المشاركين.

وشملت الورشة 3 جلسات؛ ركزت الأولى على مناقشة مسودة الرؤية والرسالة للكليات المهنية في ضوء التجارب السابقة والتطلعات المستقبلية شارك فيها مجموعة مشتركة من موظفي الكليات والممثلين الخارجيين والطلاب، وناقشت الجلسة الثانية مسودة الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للكليات المهنية شارك فيها مجموعة من موظفي الكليات والممثلين الخارجيين والطلاب، فيما ناقشت الجلسة الثالثة مسودة القيم وسمات الخريجين شارك فيها مجموعة من موظفي الكليات والممثلين الخارجيين والطلاب.

وحول الورشة قال المهندس حارب المحروقي مدير عام المديرية العامة للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة إن قطاع التعليم والتدريب المهني تطور على عدة مراحل، وتم تحديد عدة مسارات تخدم كل مرحلة وتغذي سوق العمل بخريجين يواكبون حاجاته بتخصصات تغطي النمو الاقتصادي للسلطنة. وأضاف المحروقي أن التوجه العالمي يشير إلى زيادة في الطلب على الوظائف ذات الطابع المهني والتقني، ومن المهم إعداد استراتيجية مالية وإدارية وأكاديمية لتنظيم القطاع وتحديد مساراته بدقة للمرحلة القادمة، خصوصا أننا نستعد للخطة الخمسية العاشرة. وشهدت السنوات الماضية عقد العديد من الاجتماعات لتهيئة القطاع للخطة الخمسية التاسعة؛ وصادف القطاع بعض التحديات من تغيير في طبيعة المهن والتخصصات، ودخول الطفرة الصناعية الرابعة وتحديد معايير أكاديمية مؤسسية وبرامجية وإسناد ملف منظومة المؤهلات العمانية للهيئة العامة للاعتماد الأكاديمي، وتحول معاهد ومراكز التدريب المهني الحكومية إلى كليات مهنية، مما دفع القائمين على القطاع للعمل إلى إعادة صياغة الاستراتيجية للمرحلة القادمة ماليا وإدارياً وفق الموازنات الجاري اعتمادها، والتوجه نحو تحديد المتطلبات الأكاديمية للعناصر الخمسة. وتم خلال الورشة تقسيم المشاركين على 16 مجموعة عمل؛ يكون لكل مجموعة رئيس ومقرر يتفقان مع أعضاء المجموعة على العناصر الأساسية للخطة ورفع تقرير للجنة الإشراف على إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية للكليات المهنية.