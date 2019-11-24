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بالفيديو.. تحرك قطار بلا سائق في مصر

الأحد 24 نوفمبر 2019 03:35 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. تحرك قطار بلا سائق في مصر

 

القاهرة - الوكالات

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 8 عاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة بتهمة عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما عرض حياة المواطنين للخطر في الـ28 من أكتوبر الماضي.

وكشفت التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين، عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين عن ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج مما مكن مجهولا من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

 

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