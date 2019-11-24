اتهام بنك سويدي بخرق العقوبات الأمريكية على روسيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة موسكو تايمز الروسية إن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت وحدة سويدبنك في بحر البلطيق سمحت بمعاملات خرقت العقوبات الأمريكية ضد روسيا أم لا.

وكشف تقرير بثه أحد البرامج في التلفزيون السويدي، عن معاملات بين شركة صناعة الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف" و"كلاشنيكوف الأمريكية" وهي شركة في بومبانو بيتش فلوريدا، تنتج أسلحة بناءً على التصميم الروسي.

وإجماليا أرسل حوالي 10 ملايين كرونا سويدية (1 مليون دولار) كقرض من المساهمين الرئيسيين في كلاشينكوف في روسيا لأشخاص رئيسيين في كلاشينكوف بالولايات المتحدة الأمريكية. ولم ترد كلاشنيكوف روسيا أو كلاشنيكوف الولايات المتحدة الأمريكية على ما ورد في البرنامج.

وفي مقابلة مع التلفزيون السويدي، كرر الرئيس التنفيذي لشركة سويدبنك جينس هنريكسون أن البنك السويدي، الذي يعد أكبر مصرف في دول البلطيق، لم يجد أي علامات على خرقه لأي عقوبات. وقال هنريكسون إن المقرض الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له سيدرج الآن معلومات التليفزيون السويدي الجديدة في تحقيقاته الداخلية.

وفي فبراير، نشر نفس البرنامج في التلفزيون السويدي ادعاءات تتعلق بغسل الأموال ضد سويدبنك والتي أدت إلى فصل رئيسها التنفيذي ورحيل رئيسها وأعضاء مجلس الإدارة. وتراجعت أسهم البنك بما يقرب من 40%، وعين في يونيو رئيس الوزراء السويدي السابق غوران بيرسون رئيسا جديدا له في محاولة لاستعادة الثقة. ولا زالت التحقيقات مستمرة من قبل السلطات في السويد ودول البلطيق والولايات المتحدة.