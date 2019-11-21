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وكأنه يسعى لالتهامي

الخميس 21 نوفمبر 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

وكأنه يسعى لالتهامي

 

فريد زمكحل| مونتريال - كندا

 

هل للقصيد معناه إن

                      لم ينل من عطفِكْ السامي

//

يا بهجة الروح وهمسةِ

                      الوحي في رقيق إلهامي

//

حين يَدعوكِ فتأتي

              وحضور الجمالْ للخيالْ إلزامي

//

حين أكتب عن هَواكِ

                         وثَغرِكْ البسَّام أمامي

//

يُردِّد على الملءِ حرفي

                          ويُنعشْ قلبي الدامي

//

فاشعر بخفق نبضه

                          يوقظ حنين هيامي

//

وكأني يا روحي أحيا

                         لأجفف دمع أقلامي

//

واهواكِ لعمري عمري

                          وأنتِ جرحُ أيامي

//

أحياكِ في جنون قصيدة

                   تُصادر بعض أحلامي

//

تشكك بكونك حقيقة

              وتظنِكْ من صنع أوهامي

//

وبأني بالأمس اخترعتكِ

               وجعلتك محل اهتمامي

//

أحياكِ بين السطور

               وفي الحادثاتِ دوامي

//

حين أكتب عن هواكِ

                بمداد أشواق هيامي

//

لأؤكد بأني عاشق

             وعشقِك مرآة وئامي

//

أحياكِ في كل لحظة

          حتى في أحلام منامي

//

وخيالي هانئ سعيد

             يمتصِكْ داخل مسامي

//

يُوثق في جيناتي عشقِك

            وأنتِ في عموم كياني

//

ثَغرُكِ يفقدُني وعيي

           وكأنه يسعى لالتهامي

//

يُسكرني بدفء قبلة

            تسعى دوماً لانتقامي.

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