الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

فيديو ضار يهدد مستخدمي واتسآب

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

فيديو ضار يهدد مستخدمي واتسآب
أكد تطبيق "واتسآب"، انتشار ثغرة أمنية جديدة داخله تهدد كل مستخدميه. وأوضح أن الثغرة تسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائل المستخدمين، عن طريق إرسال ملف فيديو ضار، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. وأشار "واتسآب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، إلى أن الثغرة الأمنية تدعى CVE-2019-11931، وهي قادرة على تشغيل "كود" خطير، من خلال إرسال "ملف MP4 تم إنشاؤه خصيصا لمستخدم "واتسآب". وأضاف "واتسآب" في تحذيره أن الثغرة الأمنية الجديدة تؤثر على الإصدارات السابقة من التطبيق على هواتف "آيفون" و"أندرويد". هذا ولم توفر شركة "فيسبوك" أي تفاصيل تتعلق بالشكل الذي قد يبدو عليه الفيديو الخطير، أو إذا كان المستخدمين المتضررين بحاجة إلى فتح ملف الـ "MP4" حتى يتم اختراق رسائلهم. وفيما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أنه تم إصلاح العطل، فإن مستخدمي "واتسآب" الذين لم يقوموا بتحميل أحدث إصدار من "واتسآب" ما زالوا عرضة للاختراق. وعلى الرغم من أن "فيسبوك" تزعم أنه لا يوجد دليل على تضرر مستخدمين من الثغرة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الهاكرز حاولوا استهداف أي متضررين من خلالها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 فبراير 2019

واتسآب يحذر مستخدمي آيفون

المزيد

27 أبريل 2016

حيلة جديدة للاحتيال على مستخدمي واتسآب

المزيد

10 فبراير 2019

عملية احتيال جديدة لسرقة أموال مستخدمي واتسآب

المزيد

26 أغسطس 2017

فيروس خطير يهدد مستخدمي فيسبوك

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اليوم.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

طابع تذكاري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد يحتفي بطريق الباطنة السريع

المحليات - أخبار

رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم: السلطنة شهدت إنجازات ضخمة حققت للسلطنة سمعة دولية مرموقة

المحليات - أخبار

التربية والتعليم تسترجع الموروث العماني والهوية الوطنية في احتفالها بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

المحليات - تعليم

"القوى العاملة" تواصل دعم استقرار العمالة الوطنية وتنفيذ برامج التطوير والتأهيل

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني المجيد في قاعدة سعيد بن سلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة