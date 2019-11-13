علي الحجار وباسم فرات يحصدان جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب..

الرؤية – مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

فاز الفنان المصري علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، وحصد الأديب العراقي باسم فرات الجائزة في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب، بينما حُجبت الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة لعدم استيفاء مترشحيها لعدد من الشروط.

أعلن ذلك سعادة حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، أمس، في مؤتمر صحفي، فيما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين في حفل بمسقط بنهاية ديسمبر المُقبل.

وذكر سعادته أنَّ مجموع المتقدمين الذين استوفوا متطلبات الترشح بلغ 157 موزعين على 78 مترشحا في مجال دراسات علم الاجتماع، و27 مترشحا في مجال الطرب العربي، و52 مترشحا في مجال أدب الرحلات.

وقال سعادة حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، إن هذه الجائزة واحدة من المرتكزات الكبرى على مستوى الوطن العربي بشكل عام وليس على المستوى المحلي فقط، ولا يختلف اثنان بأن التقدم لخوض غمار التنافس على جائزة ما، وعدم التوفق لا يعني أن هذه نهاية المطاف، وفي المقابل كذلك فإنَّ من فاز بهذه الجائزة لا يعني أنه يتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن تكون هذه الجائزة دافعاً للفائز لمزيد من العطاء والإبداع والتميز في هذا المجال.

وأشار الريامي إلى أنَّ هذه الجائزة وجدت لكي تدفع بكل المنتج الفكري الإنساني نحو آفاق أرحب تخدم الإنسانية، وأكد أن مرحلة التقييم تتم من خلال ألا يكون العمل متقوقعا في بقعة جغرافية محدودة، وإنما يكون منتشرا على نطاق أوسع ليخدم الإنسانية.

وقال الدكتور سلام عبد علي العبادي عضو لجنة التحكيم لمجال دراسات علم الاجتماع إنَّ هذا المجال أكثر مجالات الجائزة استيفاءً للشروط، وكانت لنا فرصة للإطلاع على أعمال قيمة جدا وفريدة، ولكن لم يحالف أي منهم الفوز في هذه الجائزة بسبب عدم استيفائهم الشرط الرابع والسادس وهي أن تكون أعمال خلاقة ومؤثرة، فهذا الشرط لم يتوافق بدرجة كبيرة مع المتقدمين في هذا المجال.

ومن جهته، قال الفنان خالد الشيخ عضو لجنة التحكيم لمجال الطرب العربي إن الفائز في هذا المجال ناله بجدارة، فهو امتداد لماضٍ أخلص للفن؛ حيث ولد وتربى في أسرة تمتهن الفن، فبرع الحجار في الأداءات المتنوعة للأنماط الغنائية السائدة، كالأدوار والمواويل وغيرها.

وقال الدكتور سعيد يقطين عضو لجنة التحكيم لمجال أدب الرحلات إن هذا الأدب هو نوع سردي جديد في الثقافة العربية الحديثة، وتقدم لهذا المجال نصوص كثيرة ولكن البعض منها كان ينقصها أنها تميل إلى الجانب الأدبي أكثر أو أنها تميل إلى الجانب الرحلي أكثر، والتوازن في أدبية الرحلة لم يتحقق إلا في القليل من النصوص، فالفائز هو رحالة ويكتب الأدب في ذات الوقت، ويكتب بعمق عن التجارب التي عاشها في رحلاته، ويقدم معلومات يبحث فيها عن الجوانب الخفية التي توجد في المجتمعات التي يزورها.

وتُقام الجائزة سنوياً، يتم منحها بالتناوب دورياً كل سنتين؛ بحيث تكون محلية في عام يتنافس فيها العمانيون فقط، وتقديرية في عام آخر؛ يتنافس فيها العرب عموماً.