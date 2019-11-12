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تعيين البريطاني تيم نيوهام مديراً فنياً للجنة الأولمبية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:26 م بتوقيت مسقط

تعيين البريطاني تيم نيوهام مديراً فنياً للجنة الأولمبية

مسقط- الرؤية

عينت اللجنة الأولمبية العمانية تيم نيوهام في منصب المدير الفني باللجنة في خطوة لتعزيز وتطوير الأداء الرياضي الأولمبي في السلطنة.

ويمتلك البريطاني تيم نيوهام مسيرة غنية في مجال العمل الرياضي في المملكة المتحدة، ولعب دوراً أساسياً في تكوين المعهد البريطاني للرياضة الذي ساهم بشكل كبير في نجاح بريطانيا في تحقيق نتائج مبهرة في دورتي الألعاب الأولمبية في لندن 2012 وريو 2016.

وقال السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس اللجنة الأولمبية العمانية "يسعدنا أن نرحب بعضو فريقنا الجديد تيم نيوهام الذي انضم إلينا لتعزيز جهودنا تجاه تطوير الأداء الرياضي الأولمبي بالسلطنة. حيث يأتي إلينا بتجربة مهمة تتلخص في كونه رياضيا ومدربا ومدير أداء وطني ومدير فني ليعطي منظورا شاملاً في مختلف جوانب الأداء الرياضي". وأضاف: "سيكون تيم مسؤولاً عن تحفيز وتقييم عمل المنتخبات والرياضيين في السلطنة والعمل مع أجهزتهم الفنية على السعي لتحقيق نتائج متقدمة في المشاركات الأولمبية والدولية مع وضع معايير عالية للأداء تكون منهجية وعملية مدفوعة بالمتابعة المتواصلة والتحسين المستمر. وبعد أن عمل في عدد من الرياضات في الألعاب الأولمبية وألعاب الكومنولث والبطولات العالمية وكؤوس العالم، فإننا نعرف أنه سيكون إضافة قيّمة لفريق العمل ونتطلّع لمساهمته في تحقيق الاهداف المرجوة". 

واختتم السيد خالد تصريحه بالقول: " في السنوات المقبلة، لدينا آمال وتطلعات كبيرة خاصة فيما يتعلق بأولمبياد باريس 2024 وأولمبياد لوس انجلوس 2028. ومن خلال العمل الجاد والممنهج، والفرص الرياضية المتجددة والقدرات البشرية المناسبة، نحن على يقين تام بأنه يمكن أن تُصبح آمالنا حقيقة".

وإضافة الى كونه لاعباً دولياً سابقاً في ألعاب القوى، عمل نيوهام كمدرب وطني وأيضاً كمدير أداء وطني ومدير فني في الألعاب الأولمبية التي ساعدت الرامي البريطاني بيتر ويلسون في تحقيق الذهب الأولمبي والرقم القياسي الأول عالمياً. ومؤخرًا، وبصفته مدير مشروع المنصة الرياضية في ماليزيا، كان مسؤولًا عن ضمان الاستعدادات الرياضية المثلى قبل وخلال الألعاب الأولمبية ريو 2016 وألعاب الكومنولث جولد كوست 2018. وكان له دور أساسي في مساعدة المنتخبات الماليزية على تحقيق المزيد من الميداليات في دوريتان ألعاب الأولمبية ريو 2016 والبارلمبية أكثر من أي وقت مضى.

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