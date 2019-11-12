السيابية ترعى تتويج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 15 ديسمبر

الرؤية - فايزة الكلبانية

تَرْعَى مَعَالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، حفلَ تكريم الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" في نسختها السابعة، وذلك يوم 15 ديسمبر المقبل، في تمام السابعة مساء بفندق كيمبنسكي، وبرعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان".

وفي السياق، اجتمع أمس بمقر جريدة "الرؤية" بالقرم، أعضاء لجنة التحكيم للجائزة؛ لمناقشة آليات سير مراحل تقييم الاستمارات المتقدمة للتنافس على الجائزة، وبعض الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة حتى انتهاء فترة تلقي استمارات المشاركة.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرؤية" المشرف العام على الجائزة: إن الجائزة تواصل للعام السابع على التوالي جهودها لإطلاق العنان لشبابنا ومساعدتهم على توظيف مهاراتهم وإبداعاتهم في خدمة الوطن، عبر 8 مجالات متنوعة، تستقطب أصحاب المواهب والمبتكرين والمبدعين في هذه المجالات. وأضاف الطائي أن الجائزة تعكس كذلك قيم المسؤولية الاجتماعية لجريدة "الرؤية" والراعي الحصري للجائزة شركة أوكسيدنتال عمان؛ إيماناً منهما بضرورة الإسهام في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وشركة "أوكسيدنتال عُمان" (أوكسي عُمان)، هي الراعي الحصري للجائزة؛ في إطار جهود المسؤولية الاجتماعية للشركة ودورها في التنمية المحلية واستدامتها.