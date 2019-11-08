الجمعة, 08 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إيران تسقط طائرة مسيرة

الجمعة 08 نوفمبر 2019 02:30 م بتوقيت مسقط

إيران تسقط طائرة مسيرة

طهران - الوكالات

أسقطت إيران، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أنه بعد أن رصدت الرادارات الإيرانية المنتشرة في جنوب غرب البلاد تحليق طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر، دون معرفة هويتها، قامت المضادات الجوية الإيرانية بإطلاق عدة قذائف صاروخية وأسقطت المسيرة.

وأضافت الوكالة إن الطائرة المسيرة لم تكن معروفة بالنسبة للرادارات الإيرانية، ما دفع المضادات الجوية لإسقاطها على الفور.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني أسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد. ولم تحدد التقارير الإعلامية ما إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أكتوبر 2018

مضيفة جوية تسقط من طائرة ركاب

المزيد

03 سبتمبر 2016

بالفيديو.. طفلة تسقط طائرة بكرة جولف

المزيد

20 ديسمبر 2016

طائرة دنيا سمير غانم تسقط في تايلاند

المزيد

27 يونيو 2015

عجلة طائرة تسقط وتخرق سقف منزل في كندا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": منخفض جوي بأجواء السلطنة من السبت إلى الاثنين

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إسناد مناقصات بأكثر من 78 مليون ريال.. من بينها سدين للتغذية و"التصحيح الإلكتروني للامتحانات"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيد أسعد: فوز السلطنة بجائزة "إنجاز العرب" تأكيد على إبداع الشباب العماني اللامحدود

المحليات - أخبار

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2019 بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توقعات بتطور كبير للحالة المدارية الجديدة في بحر العرب .. وتأثيرات "كيار" مستمرة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة