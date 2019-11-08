إيران تسقط طائرة مسيرة

طهران - الوكالات

أسقطت إيران، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أنه بعد أن رصدت الرادارات الإيرانية المنتشرة في جنوب غرب البلاد تحليق طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر، دون معرفة هويتها، قامت المضادات الجوية الإيرانية بإطلاق عدة قذائف صاروخية وأسقطت المسيرة.

وأضافت الوكالة إن الطائرة المسيرة لم تكن معروفة بالنسبة للرادارات الإيرانية، ما دفع المضادات الجوية لإسقاطها على الفور.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني أسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد. ولم تحدد التقارير الإعلامية ما إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية.