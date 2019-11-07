بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نص:

مرسوم سلطاني رقم 77/2019 بتعيين أعضاء مجلس الدولة.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان/

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ؛

المادة الأولى:

يُعين الواردة أسماؤهم في المادة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة؛

المادة الثانية:

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره

صدر في العاشر من ربيع الأول سنة 1441 للهجرة

الموافق 7 نوفمبر 2019م

قابوس بن سعيد - سلطان عمان

وقائمة الأسماء هي:

زاهر بن عبدالله بن محمد العبري

السيد الدكتور سعيد بن سلطان بن حمود البوسعيدي

الدكتور حسن بن علي بن محمد المدحاني

سالم بن محمد بن مسعود الريامي

محمد بن علي بن ناصر العلوي

الشيخ عبدالله بن شوين بن عامر الحوسني

الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب بن علي الهنائي

الدكتورة منى بنت أحمد بن علي السعدون

الدكتورة بدرية بنت إبراهيم بن خلفان الشحية

الدكتور سعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي

الدكتورة عائشة بنت يوسف بن أحمد الوشاحية

الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي

الدكتور إسماعيل بن صالح بن حمدون الأغبري

مريم بنت عيسى بن محمد الزدجالية

لجينة بنت محسن حيدر درويش الزعابية

صالح بن محمد بن طالب الزكواني

الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الخليلي

الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم الكعبي

الشيخ أحمد بن محمد بن سالمين الشامسي

صباح بنت محمد بن حمود البهلانية

حاتم بن حمد بن عيسى الطائي

الشيخ محمد بن ناصر آل فنة العريمي

الدكتورة ريا بنت سالم بن سعيد المنذرية

الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي

خالد بن حمد بن سيف البوسعيدي

الدكتور عبدالله بن مبارك بن سالم الشنفري

أحمد بن عبدالله بن محمد الحسني

السيد نوح بن محمد بن أحمد البوسعيدي

الدكتور راشد بن سالم بن راشد البادي

المهندس عادل بن محسن اللواتي

علي بن أحمد بن صالح الحارثي

ولي بن ناصر بن عامر الشكيلي

سالم بن ناجم بن سعيد الغيلاني

علي بن محمد بن سالم السعدي

محمد بن سالم بن علي قهور المهري

عوض بن محمد بن سعيد المشيخي

المهندس محمد بن أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي

سالم بن خويطر بن ناصر المقبالي

مكتوم بن سالم بن مكتوم المزروعي

سالم بن خلفان بن محمد الرحبي

رشيد بن تاج محمد بن صالح الرئيسي

يعقوب بن يوسف بن عبدالله الكمشكي

الشيخ الدكتور طالب بن هلال بن سلطان الحوسني

الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس

الدكتور حماد بن حمد بن عابد الغافري

الشيخ منصور بن حارث بن منصور العامري

الدكتور أحمد بن علي بن عبدالله الحبشي العمري

محمد بن حمدان بن سليمان التوبي

الشيخ سعيد بن محمد بن علي البريكي

الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي

سعود بن سالم بن علي البلوشي

حمد بن سليمان بن حمد الغريبي

محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي

الدكتور درويش بن سيف بن سعيد المحاربي

الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس

الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري

الشيخ حمود بن ناصر بن حمود الهاشمي

مسلم بن محمد بن حمد الوحشي

الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي

ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية

الدكتور عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي

الدكتور عبدالله بن عبدالقادر بن عبدالرحمن الكمالي

الشيخ كهلان بن حمير بن سليمان بن حمير النبهاني

مصطفى بن عبدالقادر بن سالم الغساني

عبدالله بن إبراهيم بن سلطان الشحي

الشيخ غريب بن سعد بن مسلم الجنيبي

الدكتورة عائشة بن حمد بن سعيد الدرمكية

الدكتورة مريم بن عبدالله بن رجب العاودية

شيخة بنت سعيد بن علي النعيمية

المهندسة نهلة بنت عبدالواهب الحمدية

الشيخ عبدالله بن سالم بن خميس السنيدي

الدكتور محمد بن حمد بن سليمان الشعيلي

الشيخ حمد بن مطر بن محمد الدرعي

الشيخ عبدالمحسن بن صقر بن سلطان النعيمي

الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي

الدكتور عبدالعزيز بن عامر بن حمد الصواعي

لبنى بنت محمد بن سمير الخروصية

الدكتور داود بن سالم بن عبدالله الحمداني

الدكتور فهيم بن عبدالله بن علي المرهوبي

المهندس سعيد بن محمد بن سالم الصقلاوي

يوسف بن صالح بن عبدالله الفارسي

سرية بنت خلفان بن عامر الهادية

الدكتور جمعة بن خليفة بن منصور البوسعيدي

الدكتور عبدالله بن سعيد بن حمود الحجري

الدكتورة عائشة بنت سعيد بن محمد الغابشية