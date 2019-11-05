بنك مسقط يقدم مزايا وعروضا حصرية بقيمة مضافة لزبائن "أصالة"

مسقط - الرؤية

يُواصل بنك مسقط ريادته في مجال الابتكار وتقديم التسهيلات المصرفية وطرح الخدمات والمزايا الحصرية التي تقدم قيمة مضافة لزبائن أصالة للأعمال المصرفية المميزة، كما يواصل بنجاح تنفيذ إستراتيجته التي تعتمد بالدرجة الأولى على تحقيق رغبات الزبائن وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات والحلول المصرفية لهذه الفئة من الزبائن؛ حيث يعدُّ البنك رائدا في تقديم هذا النوع من الخدمات، ويمتلك خبرة طويلة وفريقا متخصصا في مجال الاستشارات المالية التي تُسهم في نمو مدخرات الزبائن وتنمي أعمالهم المختلفة؛ وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

ويحرص فريق العمل في بنك مسقط على تلبية احتياجات الزبائن وتطلعاتهم من خلال توفير هذه الاحتياجات بشكل مستمر في مجال الأعمال أو اثناء السفر أو المجالات الأخرى، كما يحرص على تقديم مزيد من الخدمات والعروض والمزايا التي تلبي احتياجات الزبائن.

وقال عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: نحرص دائما على الابتكار وطرح الخدمات والمزايا الحصرية التي تقدم قيمة مضافة للزبائن وتعزز من ريادتنا في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية بالقطاع المصرفي، كما نولي خدمة الزبائن أولوية كبرى. ونواصل تعزيز دور البنك في خدمة زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة"، وتوفير احتياجاتهم اليومية في مجال الأعمال أو أثناء السفر، كما يحرص البنك على تقديم مزيد من الخدمات والعروض الجديدة التي تلبي احتياجات الزبائن والتطلع دائما لتطويرها. ولتحقيق ذلك، نتعاون مع مجموعة من المؤسسات لتقديم عروض وتخفيضات حصرية لزبائن أصالة وتقديم التسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية.

ويتمتَّع زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة" بمجموعة من الخدمات والمميزات والتسهيلات المصرفية الخاصة؛ مثل: تخصيص مركز اتصالات لزبائن أصالة يعمل على مدار الساعة، وتم تخصيص مراكز أصالة لإنهاء المعاملات في أكثر من 32 فرعا في كافة أنحاء السلطنة، كما تم تخصيص مديري علاقات الزبائن ويعد أكبر فريق مديري علاقات في السلطنة مخصصًا لزبائن الأعمال المصرفية المميزة.

ومن بين الخدمات المقدمة لزبائن أصالة: توفير تأمين سفر متعدد الرحلات مجاني وغير محدود لحامل بطاقة أصالة وأفراد عائلته من الدرجة الأولى، كما يوفر البنك موقعا إلكترونيا يُسهِّل ويوفر الوقت على زبون أصالة يشمل حجزَ موعد مدير علاقات أصالة، وطلب المنتجات، وإرسال الاستفسارات عبر الموقع...وغيرها من الخدمات.

كذلك يحظَى زبائن أصالة بفرصة التمتع بمنصة إدارة الثروات المتكاملة التي تتيح الوصول لجميع فئات الأصول العالمية، ويمكن لزبائن أصالة الوصول إلى الخدمات المصرفية للأجهزة اللوحية، التي توفر الخدمات المصرفية المتميزة للزبائن من منازلهم أو مكاتبهم للمساعدة في جميع متطلباتهم المصرفية مثل فتح الحساب وتطبيقات بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والسيارات ومنتجات التأمين المصرفي.

ويخصِّص بنك مسقط ضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار جوائز مالية كبيرة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ حيث يُمكن لزبائن أصالة الذي يحتفظون بمبلغ لا يقل عن 30 ألف ريال عماني في حساباتهم أن يتأهلوا للدخول في سحوبات المزيونة التي تجرى طوال العام؛ حيث يتم السحب الشهري على 10 جوائز، وقيمة كل منها 20 ألف ريال عماني، كما تم تخصيص 10 جوائز لزبائن أصالة ضمن سحوبات نهاية العام تبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف ريال عماني، كما تم تخصيص جائزتين لزبائن أصالة في نهاية العام قيمة كل جائزة 100 ألف ريال عماني.