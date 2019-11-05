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الشيخ تميم يكشف كيف تجاوزت قطر تبعات الحصار

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 03:36 م بتوقيت مسقط

الشيخ تميم يكشف كيف تجاوزت قطر تبعات الحصار

الدوحة - الوكالات

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن قطر استطاعت تجاوز تبعات الحصار واحتواء آثاره السلبية، مؤكدا التقدم الملحوظ في الوضع الاقتصادي والقفزة النوعية التي يشهدها قطاع إنتاج الغاز في البلاد.

وافتتح الشيخ تميم صباح اليوم دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى القطري الذي ينعقد عقب إصداره مرسوما أميريا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى.

واستعرض أمير قطر العديد من المشاريع والسياسات التي بيّنت تخطي آثار الحصار سيرا نحو رؤية قطر 2030، كما أشار إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز. كما كشف الشيخ تميم عن أن العجز الكبير الذي حصل في موازنة العام الماضي تحول إلى فائض هذا العام.

وأكد الشيخ تميم أن قطر منذ بداية الحصار المفروض عليها من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو 2017، أبدت استعدادها للحوار على أسس احترام السيادة وعدم إملاء السياسات والتدخل في الشؤون الداخلية. كما أشار الأمير إلى أن منطقة الخليج تشهد أحداثا تهدد أمننا جميعا وتستوجب الحوار بوصفه حلا أساسيا.

وفي القضايا الخارجية، قال أمير دولة قطر إن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بحل القضية الفلسطينية، كما أكد ضرورة تحقيق الوفاق الوطني في ليبيا.

وكان الشيخ تميم قد أصدر الأربعاء الماضي مرسوما أميريا يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء والمختصين للإعداد لانتخابات المجلس.

ويضم المجلس حاليا 45 عضوا ينتخب ثلثاهم عن طريق الاقتراع العام المباشر السري، بينما يعين أمير الدولة 15، وينظر المراقبون إلى أن المرسوم سينقل مجلس الشورى من نظام التعيين إلى نظام الاقتراع وسيعزز مسار الديمقراطية في الدولة.

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