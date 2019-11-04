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رئيسة "النواب" الأمريكي: ترامب مخطئ في نهجه لتحجيم الصين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 12:27 ص بتوقيت مسقط

رئيسة "النواب" الأمريكي: ترامب مخطئ في نهجه لتحجيم الصين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين سيكونون أكثر صرامة في تعاملهم مع الصين، مقارنة بالرئيس دونالد ترامب من خلال التحالف مع الاتحاد الأوروبي لممارسة ضغوط إضافية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع مراسلي ومحرري بلومبرج إن ترامب كان على صواب في تحجيم السياسة التجارية العدوانية للصين باعتبارها تهديدًا للولايات المتحدة، لكنها تعتقد أنه أخطا في النهج الذي اتبعه واعتبرته غير فعال. وأضافت إنه زاد من تعقيد الموقف الأمريكي من خلال الدخول في صراع تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.

وقالت بيلوسي: "لدينا نفوذ... إذن، ماذا فعل الرئيس؟ فقط تنفير الاتحاد الأوروبي عن طريق فرض الرسوم الجمركية عليه. لذلك يبحثون الآن عن مصلحتهم بعيد عنا".

وتابعت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر "إستراتيجية"، وأن تتحرك في السياسة التجارية إلى ما وراء استخدام الرسوم الجمركية كسلاح أساسي وأن تشرك حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي، الذين يتقاسمون المصلحة مع الولايات المتحدة وكذلك شكاواها، بشأن الصين.

ومضت قائلة "يجب أن يكون النهج المتبع أكثر شمولية حتى تعرف الصين أنهم لا يستطيعون المضي قدما على نفس النهج بعد الآن".

وتأتي تصريحات بيلوسي في الوقت الذي يحاول فيه ترامب إبرام صفقة "المرحلة الأولى" لتخفيف حدة الحرب التجارية الحالية مع الصين. ويساور المسؤولون الصينيون الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأجل شامل مع الولايات المتحدة.

واتبعت إدارة ترامب مقاربة أحادية الجانب بشكل أساسي في الحرب التجارية مع الصين؛ حيث فرضت رسوما على ما إجماليه 360 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة في محاولة لتطبيق إصلاحات اقتصادية.

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