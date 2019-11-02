الرئيس الأمريكي: أنا أحب النفط

واشنطن – الوكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لدينا علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، ترامب، مساء أمس الجمعة، من البيت الأبيض قبيل توجهه إلى ولاية ميسيسيبي. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس أردوغان سيجري زيارة للولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر الجاري، أم لا، قال ترامب "لدينا علاقات جيدة مع الرئيس أردوغان والاتفاق الذي وقعناه مؤخرًا بخصوص سوريا يطبق بشكل جيد للغاية".

وشدد على رغبته في عودة الجنود الأمريكيين الموجودين بسوريا إلى منازلهم، مضيفًا "وليراقب الحدود التركية السورية آخرون غيرهم. ولقد قمنا بتأمين حقول النفط، فأنا أحب النفط، ونحن نتعاون مع الأكراد".

وتابع "كما نعمل مع تركيا، والعديد من الدول الأخرى"، على حد تعبيره.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر، عملية عسكرية تحت "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.