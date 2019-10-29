زيارات ميدانية لفريق تقييم جائزة ريادة الأعمال إلى المؤسسات المتأهلة

مسقط - الرؤية

يُوَاصل فريق تقييم جائزة ريادة الأعمال زياراته للمؤسسات المتأهلة من مرحلة التسجيل، والبالغ عددها 121 مؤسسة، بعد أنْ حققت الجائزة أعلى نسبة تسجيل في نسختها الرابعة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في مختلف الفئات 691 مشاركا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وأفضل رائد أعمال، إضافة إلى فئة الداعمين لريادة الأعمال. ويأتي تنظيم الجائزة من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي "عمانتل".

وتهدفُ مرحلة التقييم -التي تنتهي في 26 نوفمبر- إلى التأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المشاركين؛ من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على الوثائق، إضافة لتقديم المشارك عرضا مرئيا.

وتعتمدُ الجائزة في تقييمها على المعايير المعتمدة من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة؛ حيث تتم آلية التقييم حسب منطق "رادار" وهو إطار ديناميكي لتقييم أي مؤسسة، ويتم من خلاله تحديد النتائج المراد تحقيقها كجزء من إستراتيجيتها.

وقال طارق بن سليمان الفارسي رئيس لجنة الجائزة عضو مجلس إدارة "ريادة": سعداء بهذا التنافس بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الجهات الداعمة لريادة الأعمال في السلطنة، وهذا تأكيد على أهمية هذه الجائزة التي تهدف لتشجيع وتحفيز رواد الأعمال للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وأضاف الفارسي: أن الرقم الذي وصلنا إليه في هذه النسخة يؤكد أن قطاع ريادة الأعمال في السلطنة يتطور وينمو ويتقدم رغم التحديات الاقتصادية. وأضاف: هدفنا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية وتمكينها في السوق؛ بحيث تصبح شركات كبرى في المستقبل، وأن بعض الفائزين في هذه الجائزة أصبحوا بالفعل مؤهلين للتوسع وتأسيس المشاريع الكبرى، كما أنَّ لجنة الجائزة على استعداد تام للوقوف مع أي مشارك في الجائزة ودعمه حتى وإن لم يفز تحقيقا للهدف الأسمى وهو دعم رواد الأعمال العمانيين.

ويرجع عدم تأهل جميع المشاركين إلى مرحلة التقييم إلى عدة أسباب؛ أهمها: عدم إرفاق المشارك الوثائق المطلوبة أو عدم استيفاء الحد الأدنى من درجة التأهل، أو عدم إكمال الإجابة عن أسئلة المعايير أو خطوات التسجيل، والتسجيل في الفئة الخطأ من بعض المشاركين.