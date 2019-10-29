الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

ترامب ينشر صورة "الكلب العسكري" الذي لاحق البغدادي

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 02:12 م بتوقيت مسقط

ترامب ينشر صورة "الكلب العسكري" الذي لاحق البغدادي

واشنطن - الوكالات

وصف الرئيس الأمريكي الكلب الذي شارك في الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بـ"الرائع والموهوب"، ونشر صورة له.

وأعلن ترامب أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في "المهمة العظيمة" المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله، مضيفا أن اسمه لا يزال طي الكتمان.

ورفض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الكشف عن اسم الكلب، مشددا على ضرورة حماية "هويته" بعد أن "أنجز مهمة استثنائية".

وقال: "لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته"، إلا أن الرئيس الأمريكي كان له رأي آخر، حيث رفع السرية عن صورة الكلب، لكنه لم يفش اسمه.

وقد أعلن في وقت سابق أن كلبا شارك القوات الخاصة في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية، إلا أن ميلي أكد في وقت لاحق أن الكلب العسكري أصيب بجروح طفيفة وعاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 يناير 2016

دونالد ترامب ينشر صورة "مفبركة" للوليد بن طلال

المزيد

13 أكتوبر 2016

نعت البغدادي بـ "الكلب" فذبحه ابنه

المزيد

08 ديسمبر 2018

شاهد بالفيديو.. الكلب الذي منع هدفا في دوري الأرجنتين

المزيد

15 سبتمبر 2016

مصري ينشر صورة مرعبة تثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

49 % نسبة المشاركة في انتخابات الشورى.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج "مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة