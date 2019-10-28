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تدشين بوابة المعرفة لتبادل الخبرات بين أسواق المال الخليجية

الإثنين 28 أكتوبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

تدشين بوابة المعرفة لتبادل الخبرات بين أسواق المال الخليجية

مسقط - الرؤية

استضافت مسقط أمس اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع تدشين بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية والتي تتضمن الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية باعتبارها منصة إلكترونية تسهل عملية تبادل الخبرات بين أسواق المال الخليجية.  وألقى معالي يحيى بن سعيد الجابري كلمة افتتاحية أشاد فيها بالجهود المخلصة التي بذلت لإنشاء "بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية" كمنصة إلكترونية تجمع البرامج التدريبية والبحوث والدراسات المتعلقة بأسواق المال، مؤكداً أنَّ المتغيرات في أسواق المال تتطلب مواكبة علمية ومعرفية متلاحقة ومتضاعفة تفرض علينا تدريب وتأهيل وتهيئة العاملين في قطاعات سوق رأس المال للنهوض بمستوياتهم على نحو يناسب الأهداف المرجوة.

وأشار معاليه إلى أهمية هذا التواصل بينَ هيئاتِ الأسواق المالية بدول المجلس متأملاً أن ينعكسَ بصورةٍ إيجابيَة علـى الأداءِ العامْ للأسواق المالية ويدفعَها باتجاهِ مزيدٍ من التعاونِ والتنسيقِ والعملِ الـمُشتَرَك لتحقيقِ الأهــــدافِ التي نَصبو إليهـــــا، لتتضـافَر الجُهود جميعًا للارتقاءِ بالـمِهنيـــة وتعزيزِ القُدُرات والـمَهارات لَدى العاملين بقطــــاع الأوراق المالية للتعامُل الأمثلِ مع التَحدياتِ والـمُعوقاتِ التي تُواجهُها قطاعاتُ الأوراق المالية. 

ومن جهته ألقى سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة أشار فيها إلى أن الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لهيئات الأسواق المالية بدول المجلس قد دعمت برامج التكامل والتقارب الاقتصادي لتحقيق ما تصبوا إليه شعوب ومواطني دول المجلس من خلال التوصل إلى عدد من القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس. وأكد الأمين العام المساعد أهمية ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات كونها تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كافة الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى تطبيق المساواة التامة في المُعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم.

وتمت مناقشة التوصية المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس بشأن تفعيل الترخيص البيني لصناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها بين دول المجلس. إضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع تطلعات أصحاب السمو والمعالي أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشأن الجوانب الاستراتيجية التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وأولياتها، كما استعرض المجتمعون القواعد واللوائح الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس. كما أكد الاجتماع أهمية العمل المشترك لتحقيق التوعية المالية بين الدول الأعضاء بما يساهم في تعزيز الثقافية الاستثمارية والاستفادة من تجارب الأسواق الخليجية في هذا الجانب.

 

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