ماراثون البيانات الخليجي يبدأ أعماله ببرنامج للتدريب على تقنيات التحليل

< البرواني: "الداتاثون" يُترجم اهتمام الأجهزة الإحصائية برفع قدرات العاملين لديها

مسقط - الرؤية

بدأتْ، أمس، أعمالُ مارثون البيانات (داتاثون) للهيئات والأجهزة الإحصائية الخليجية، ويستمر حتى 3 نوفمبر؛ بهدف تنمية مهارات المشاركين في تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات.. ويعدُّ "الداتاثون" أولى فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني الذي تستضيفه السلطنة خلال الفترة 9-10 ديسمبر 2019.

ويتضمَّن "الداتاثون" -والذي تجري فعالياته في فندق مسك الموج، بمشاركة نخبة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- العاملين في المنظومة الإحصائية وتدريبهم من قبل شركة "جي.بي.إم" على تقنيات تحليل وعلم البيانات، ليعقبه تنافس المشاركين على ابتكار حلول تقنية معلوماتية تخدم الحقل الإحصائي والمعلوماتي.

وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إنَّ انعقادَ "الداتاثون" في السلطنة يأتي ترجمةً للاهتمام الذي توليه الهيئات والأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرفع كفاءات وقدرات العاملين لديها، لا سيما فيما يتعلق بالتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة ذات العلاقة بالعمل الإحصائي والمعلوماتي.

وأضاف سعادته أنَّ "الداتاثون" يهدف لتحقيق جُملة من الأهداف؛ من بينها: تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لتهيئة الفرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة في معالجة وتحليل وإتاحة المؤشرات والمعلومات الإحصائية؛ حيث يتضمَّن برنامج "الداتاثون" في أيامه الأولى دورة تدريبية متقدمة في تقنية تحليل البيانات تقدمها شركة جي.بي.إم، ومن ثم يتسابق المشاركون في الأيام المتبقية على ابتكار حلول تقنية معلوماتية تخدم الحقل الإحصائي والمعلوماتي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سعادته إنَّ دراسة ما سيتمخَّض عنه "الداتاثون" سيمكِّن القائمين على الهيئات والأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التوصُّل إلى ما من شأنه تعزيز القدرات على بناء كادر إحصائي ومعلوماتي منتج وفعّال وقادر على الاستفادة من أحدث التقنيات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة والمتعلقة بأعمال ومهام الهيئات والأجهزة الإحصائية الخليجية.

وتقدِّم سعادته بالشكر إلى شركة "جي.بي.إم" على تقديمها هذه الدورة التدريبية المتقدمة وإدارتها لـ"الداتاثون"، كما توجه بالشكر أيضاً إلى المشاركين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية، متمنياً لهم عظيم الفائدة وطيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان.

من جانبه، قال علي بن سعيد العزري مدير عام مبيعات القطاع الحكومي بشركة "جي.بي.إم": إنَّ مشاركة الشركة كشريك إستراتيجي للمنتدى تأتي من خلال توفير المنصة والأدوات اللازمة، إضافة للمدربين والخبراء في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأضاف العزري أنَّ محاور التدريب تشمل أحدث التوجهات الإحصائية ومستقبل الإحصاء وكسر تحديات التحول الرقمي والتفكير التصميمي وتحليل البيانات وتعلم الآلة. وشهد البرنامج التدريبي لليوم الأول تقديم نظرة عامة على رحلة الذكاء الصناعي، ومناقشة مفتوحة عن مستقبل الإحصاءات، وكذلك التفكير التصميمي وماهية التفكير التصميم، إضافة للتحديات التي تواجه التحول الرقمي، وكذلك التعريف بالتفكير التصميمي.