زكية المرموق| المغرب

أنا امرأة فاشلة

فشلت حينما أوهمت صغاري

أن الحياة زرع وحصاد

أنا نملة لافونتين

تعلمت من جدي المزارع

كيف أخزن الحقول

تحت أظافري

لكن فتنة الشدو

أنستني مكر الصراصير...

بيني وبين المطر

بيت عنكبوت

لكن ايها الصياد

الفرائس احتمالات

ولكل شباك مزلاج ...

أخطو خارج النص

نكاية في الأضواء

وكلما صفعتني الدروب

نبت لي شارب

لكني لست انت يافريدا كاهالو

كي أخلع جلبابي وأسبقني في الخطو

أنا التي كلما بدأت طريقا

اختفى الاتجاه

لست أنت كي أنزع الستار عن غاباتي

الغابة التي تركتها بدون سقف

وتبعت الذئب كي أستدل على الموت

الذئب الذي لازال يتباهى بدمي على الأسوار

ولست أنت يا antigone

كي أحفر في جسدى

وأدفن جثتي في اللغة

فلا يراني creon

والغربان تنهشني

أو يلتهمني الكرسي

والكراسي عروش من رمل...

يقول العدم وهو يدق طبوله :

المريدون صفوف على الأبواب

الأبواب نعوش حينما تخذلها المفاتيح

النوافذ مقابر

على هيئة سفن

الحبل وهم

لكن بعض الهزائم أوسمة...

أمد يدي للغرقى

لكن أصابعي ورق

ألست أنت من قال

خلقناك من ألم

لكنك لم تخبرني

أن الألم طريق ووصول...

ياعرصة الرب

إن حضر النبيذ

غاب النديم

لكن من يشرب ممن

هل الخزاف أم القدح؟

أيها البدائي

كل نهائي لانهائي

لادليل أني هنا

أوهناك

لكني حينما أكون مع سواك

أنا مع لا أحد...

أيها النبض

من منا القربان ومن منا الإيقاع

والجواب جدار؟

لكني أحمل العش

في قلبي

والقلب عصفور بلا ريش

مد أغصانك

التراب حيوان زاحف...