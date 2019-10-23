الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. مبادرات الرؤية
  3. جائزة الرؤية لمبادرات الشباب
  4. عرض الخبر

برعاية حصرية من "أوكسيدنتال عمان"

ورشة تدريبية لذوي الإعاقة ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:52 ص بتوقيت مسقط

2
3
4
5
5

الرؤية - وليد الخفيف


نظمت جريدة الرؤية ورشة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على التقدم للمنافسة على جائزة الرؤية لمُبادرات الشباب، وأقيمت الندوة في نادي الأمل التابع لوزارة الشؤون الرياضية.
وحملت الورشة عنوان "تحديات وإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الماضي والحاضر"، وحضرها المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة، والسيدة نائلة بنت حمد البوسعيدي رئيسة اللجنة العمانية لرياضة الصم، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في التقدم للجائزة. وتضمنت الورشة التعريف بآليات التسجيل ومراحل تطور المسابقة.
وقال المكرم حاتم الطائي إن جائزة الرؤية لمبادرات الشباب تحرص في هذا المجال المخصص لذوي الإعاقة على إتاحة الفرصة لتطبيق استراتيجيات دمجهم في بنية المجتمع العلمي والابتكاري والتركيز على ابتكارات تستخدم تقنيات وتطبيقات تساهم في حل مشكلاتهم وتحسين نوعية حياتهم.
وارتأت اللجنة المشرفة على الجائزة ضرورة إدراج مجال ذوي الإعاقة من النسخة الماضية ضمن المجالات الثمانية المتنافس عليها، وذلك بالشراكة مع الراعي الحصري للجائزة شركة أوكسيدنتال عُمان "أوكسي عمان"، وهو ما يعكس اهتمام الجائزة بتلك الفئة الفاعلة في المجتمع واعتبارها شريكا أصيلا في تحقيق التنمية والازدهار. وحاضر في الورشة أنيسة بنت إبراهيم الهوتية عضو لجنة تحكيم الجائزة، وأدار الحوار مع الحضور محمد الراشدي. واستهلت الورشة بكلمة ترحيب عكست اهتمام الجائزة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الهوتية: "حرصنا في ورشة العمل على بث الروح الإيجابية في نفوس الراغبين في المشاركة بالجائزة، إذ نؤمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون قادرون على خدمة وطننا العزيز، وأن الاهتمام بهم وتسليط الضوء عليهم أمر واجب".
وقال محمد الراشدي عضو لجنة التحكيم بالجائزة إن الورشة ناقشت مع عدد من ذوي الإعاقة واقعهم وتحدياتهم وما حققوه من إنجازات مشرفة، كما استعرضت كيفية ممارستهم لحياتهم المهنية وسبل إدارتهم لحياتهم الأسرية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 ديسمبر 2014

صور المشاركين في معرض الابتكارات العلمية لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب

المزيد

13 ديسمبر 2017

بالفيديو..كلمة لجنة التحكيم لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2017

المزيد

21 يوليو 2019

١٠٠ مبتكر عماني يستفيدون من البرنامج المصاحب لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب ٢٠١٩

المزيد

06 أكتوبر 2015

اليوم .. التعريف بالنسخة الثالثة لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بمحافظة الظاهرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة