ورشة تدريبية لذوي الإعاقة ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الرؤية - وليد الخفيف



نظمت جريدة الرؤية ورشة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على التقدم للمنافسة على جائزة الرؤية لمُبادرات الشباب، وأقيمت الندوة في نادي الأمل التابع لوزارة الشؤون الرياضية.

وحملت الورشة عنوان "تحديات وإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الماضي والحاضر"، وحضرها المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة، والسيدة نائلة بنت حمد البوسعيدي رئيسة اللجنة العمانية لرياضة الصم، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في التقدم للجائزة. وتضمنت الورشة التعريف بآليات التسجيل ومراحل تطور المسابقة.

وقال المكرم حاتم الطائي إن جائزة الرؤية لمبادرات الشباب تحرص في هذا المجال المخصص لذوي الإعاقة على إتاحة الفرصة لتطبيق استراتيجيات دمجهم في بنية المجتمع العلمي والابتكاري والتركيز على ابتكارات تستخدم تقنيات وتطبيقات تساهم في حل مشكلاتهم وتحسين نوعية حياتهم.

وارتأت اللجنة المشرفة على الجائزة ضرورة إدراج مجال ذوي الإعاقة من النسخة الماضية ضمن المجالات الثمانية المتنافس عليها، وذلك بالشراكة مع الراعي الحصري للجائزة شركة أوكسيدنتال عُمان "أوكسي عمان"، وهو ما يعكس اهتمام الجائزة بتلك الفئة الفاعلة في المجتمع واعتبارها شريكا أصيلا في تحقيق التنمية والازدهار. وحاضر في الورشة أنيسة بنت إبراهيم الهوتية عضو لجنة تحكيم الجائزة، وأدار الحوار مع الحضور محمد الراشدي. واستهلت الورشة بكلمة ترحيب عكست اهتمام الجائزة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الهوتية: "حرصنا في ورشة العمل على بث الروح الإيجابية في نفوس الراغبين في المشاركة بالجائزة، إذ نؤمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون قادرون على خدمة وطننا العزيز، وأن الاهتمام بهم وتسليط الضوء عليهم أمر واجب".

وقال محمد الراشدي عضو لجنة التحكيم بالجائزة إن الورشة ناقشت مع عدد من ذوي الإعاقة واقعهم وتحدياتهم وما حققوه من إنجازات مشرفة، كما استعرضت كيفية ممارستهم لحياتهم المهنية وسبل إدارتهم لحياتهم الأسرية.