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"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

نظَّمت جريدة "الرؤية" -وبالتعاون مع جمعية الكتاب والأدباء- أمس الأول، أمسية شعرية، ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة، والتي تقام برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان".

وتهدف الأمسية للتعريف بأحد مجالات الجائزة وهو مجال الثقافة والآداب والفنون (فئة الشعر الشعبي)، وبحضور عدد من الشعراء مثل شاعر المسبع عياد السيابي، ومطر البريكي، وسيف الريسي، وحمود الشيذاني وغيرهم، وكذلك جمع من متذوقي الشعر الشعبي، وذلك في مقر جمعية الكتاب والأدباء العمانية.

أحيا الأمسية عدد من شعراء الشعر النبطي والفصيح؛ حيث شارك في القسم الأول منها كل من: حمود بن وهقة اليحيائي، وعلي الغنبوصي، وتركي الحبسي، ثم شارك في القسم الأخير الشعراء: مانع الوهيبي، وميثاء الغافرية، ومريم الزعابية، وكان يديرها الشاعر والإعلامي سالم البدوي؛ حيث قدم الشعراء مجموعة متنوعة من القصائد الغزلية والاجتماعية.

يُشار إلى أنَّ جائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها لهذا العام تضم 8 مجالات؛ هي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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