الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. علوم
  4. عرض الخبر

شاهد بالفيديو.. ثقب الأوزون يتقلص إلى أصغر حجم

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 02:51 م بتوقيت مسقط

شاهد بالفيديو.. ثقب الأوزون يتقلص إلى أصغر حجم

 

عواصم - الوكالات

قالت وكالة "ناسا" إن الثقب الموجود في طبقة الأوزون تقلص إلى أصغر حجم له منذ بدء السجلات الأولى له، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في القطب الجنوبي.

 وسجل الثقب تقلبات في حجمه بشكل طبيعي سنويا، وعادة ما يكون في أكبر حالاته خلال أشد شهور نصف الكرة الجنوبي برودة، من أواخر سبتمبر إلى أوائل أكتوبر.

ومع ذلك، شهدت درجات الحرارة الأكثر دفئا على مستوى العالم، وأنماط الطقس غير الطبيعية في الغلاف الجوي العلوي، فوق القارة القطبية الجنوبية، انخفاضا حادا في نضوب الأوزون هذا العام، وترك هذه الطبقة مع أصغر ثقب شوهد منذ اكتشافه لأول مرة.

ووجدت الملاحظات التي أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن الثقب بلغ ذروته في العام الجاري عند 6.3 مليون ميل مربع في 8 سبتمبر، ثم تقلص حجمه فجأة في أقل من 3.9 مليون ميل مربع في الفترة ما بين نهاية سبتمبر وأوائل شهر أكتوبر، في حين أنه خلال الظروف الجوية العادية، غالبا ما يبلغ حجمه نحو 8 ملايين ميل مربع خلال هذا الوقت من العام.

وقال بول نيومان، كبير خبراء علوم الأرض في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، بولاية ماريلاند، في بيان على موقع الوكالة الإلكتروني: "إنه نبا عظيم حول الأوزون في نصف الكرة الجنوبي، ولكن من المهم إدراكنا بأن ما نراه هذا العام يرجع إلى ارتفاع درجات حرارة الستراتوسفير (إحدى طبقات الجو العليا التي تعلو طبقة التروبوسفير)، إنها ليست علامة على أن الأوزون في الغلاف الجوي يسير فجأة في المسار السريع نحو التعافي".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 مارس 2017

شاهد.. أصغر قائد أوركسترا في العالم

المزيد

05 مارس 2019

بالفيديو.. زواج أصغر عريس في الخليج

المزيد

24 أبريل 2016

بالفيديو.. الافراج عن أصغر أسيرة فلسطينية

المزيد

10 يناير 2019

بالفيديو والصور..تعرف على أصغر رئيسة محتملة لأمريكا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بافتتاح مركز شرطة شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

المستشفى السلطاني يحصد جائزة "استراتيجية إدارة التغيير المتميزة" بمؤتمر "الخليج للموارد البشرية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة