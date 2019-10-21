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السلطنة تستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي.. 9 ديسمبر

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف المنتدى الإحصائي الخليجي.. 9 ديسمبر

 

مسقط – الرؤية

تستضيف السلطنة مُمثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني خلال الفترة من 9 وحتى 10 ديسمبر. ويسبق المنتدى ماراثون للبيانات (داتاثون) خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.

وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن تخصيص منتدى خليجي معني بالإحصاء يُعقد كل سنتين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي ترجمةً للاهتمام الذي توليه دول المجلس للعمل الإحصائي والمعلوماتي الذي يعتد به في التخطيط وصنع القرار من جهة كما أنه يُعد ملتقى للاطلاع على الممارسات الدولية في مجال الإحصاء والمعلومات وتبادل الخبرات من جهة أخرى.

وأشار سعادته إلى أنَّ انعقاد المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني في السلطنة تحت شعار (البيانات الذكية) يعكس واقع التغيير والتطور الذي يشهده العمل الإحصائي والمعلوماتي الرسمي في المنطقة، مضيفاً سعادته أن المنتدى يترجم حرص الأجهزة الإحصائية والمعلوماتية في دول المجلس على مواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من معطياتها في الحراك العالمي وتوظيفها في تطوير الإحصاءات الرسمية، واستثمار الثروة المعلوماتية في مختلف القطاعات التنموية بما يدعم صناعة القرار والتخطيط المستدام.

وأوضح سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: أن المنتدى الإحصائي الخليجي الثاني يهدف إلى رفع قدرات وكفاءات ومهارات العاملين في الحقل الإحصائي والمعلوماتي، من خلال توظيف التقدم التقني في تطوير حلول تقنية إحصائية ابتكارية لبعض القطاعات التنموية الرئيسية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أنَّ المنتدى سيعمل على الاستفادة من تجارب الدول والمبادرات المحلية والدولية النوعية في تطوير منظومة الإحصاءات الرسمية لإنتاج إحصاءات من مصادر متجددة.

وأضاف سعادته: يسبق المنتدى الإحصائي الثاني المنعقد في مسقط خلال الفترة من التاسع وحتى العاشر من ديسمبر المقبل تنظيم ماراثون للبيانات لمدة خمسة أيام متواصلة يشارك فيه نخبة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في المنظومة الإحصائية. ويهدف (الداتاثون) إلى رفع مهارات المشاركين في تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات وذلك بعد خضوعهم لتدريب متقدم من شركة جي بي أم.

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