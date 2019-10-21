الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

ليث المنابر

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:32 م بتوقيت مسقط

ليث المنابر

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

"في رثاء الشيخ ناصر بن سعيد الجرداني"

 

ترثْيكَ أعْمِدةُ المَساجدِ في السَّحرْ

يا شيْخَ ناصرَ ذا المقامِ وذا الأثَرْ

//

وكذاكَ أغْصانُ المنابِرِ كلُّها

ودفاتِرُ العلْمِ الكثيرةِ والسِّيَرْ

//

يا ترْجمانَ الصَّوْتِ يا ألَقَ الرُّبَى

يا أقْحُوانَ النِّيلِ يا معْنى الطُّهُرّ

//

يا مَبْسمَ العيْنيْنِ يا روحَ النَّقا

وملاذَ أفْئدةِ الكواكبِ والقَمَرْ

//

شيْخُ الجَرادِنةِ الكريمُ المُنْتَقى

وسِوارِ قلبِ الأصْفياءِ منَ الكَدَرْ

//

ريْبَ المَنونِ فجَعْتَنا وترَكْتَنا

مثْلَ اليَتامى في قَواميسِ القَدرْ

//

وتركْتَ قلْبَ الوقْتِ عنْدَ مشاعِري

يقْتاتُ منْ ألَمِ الفراقِ المُعْتَصِرْ

//

حقًّا لأنْتَ مقَارضُ الأَعْمارِ في

دُنْيا الأسَى وربيعُ أنْقاضِ العُمُرْ

//

أوَّاهُ يا دهْرَ الكرامِ أهكذاَ

تفْري اللُّحومَ بلا توانٍ أو نَظَرْ

//

كمْ دمْعةٍ في العينِ طارُ لُعابُها

جفْلاءُ في ثوبِ المَحازنِ تسْتَعِرْ

//

لا والَّذي بسَطَ الأراضِي بيْنَنا

أنْساكَ أوْ أنْسى تلاواتِ الفجَرْ

//

يا كعْبةَ التَّرْتيلِ منْ حدْرٍ ومنْ

تدْويرِ آياتِ الكتابِ منَ السُّوَرْ

//

ما استوْعبَتْ نفْسِي الفِراقَ هُنَيْهةً

فلأنْتَ عنْدي في المَيَامينِ الغُرَرْ

//

ما زالَ حبْرُ مَحابِري في حزْنِهِ

دمًّا تفِيضُ فكيفَ يَأتِيني الشِّعِرْ

//

ويلِي عليْكَ أيا خطيبَ منابرٍ

ويلي أصِيحَ فقَدِّمُوا فيَّ العُذُرْ

//

ما عُدْتُ أقْوى في رِثائِكَ سيِّدي

فالدَّمْعُ غرَّقَ مُقْلتي ذهَبَ البَصرْ

//

يا ربُّ عبْدُكَ ناصِرٌ طرَقَ القَضاَ

أنتَ الرَّحيمُ ومَنْ يُنادى بالأبَرْ

//

أسْكِنْهُ في جنَّاتِ خلْدِكَ دائمًا

وبريقُهُ الأخَّاذُ في ثوْبٍ خَضِرْ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة