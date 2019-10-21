ليث المنابر

أبو نبراس البوصافي | مسقط

"في رثاء الشيخ ناصر بن سعيد الجرداني"

ترثْيكَ أعْمِدةُ المَساجدِ في السَّحرْ

يا شيْخَ ناصرَ ذا المقامِ وذا الأثَرْ

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وكذاكَ أغْصانُ المنابِرِ كلُّها

ودفاتِرُ العلْمِ الكثيرةِ والسِّيَرْ

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يا ترْجمانَ الصَّوْتِ يا ألَقَ الرُّبَى

يا أقْحُوانَ النِّيلِ يا معْنى الطُّهُرّ

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يا مَبْسمَ العيْنيْنِ يا روحَ النَّقا

وملاذَ أفْئدةِ الكواكبِ والقَمَرْ

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شيْخُ الجَرادِنةِ الكريمُ المُنْتَقى

وسِوارِ قلبِ الأصْفياءِ منَ الكَدَرْ

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ريْبَ المَنونِ فجَعْتَنا وترَكْتَنا

مثْلَ اليَتامى في قَواميسِ القَدرْ

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وتركْتَ قلْبَ الوقْتِ عنْدَ مشاعِري

يقْتاتُ منْ ألَمِ الفراقِ المُعْتَصِرْ

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حقًّا لأنْتَ مقَارضُ الأَعْمارِ في

دُنْيا الأسَى وربيعُ أنْقاضِ العُمُرْ

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أوَّاهُ يا دهْرَ الكرامِ أهكذاَ

تفْري اللُّحومَ بلا توانٍ أو نَظَرْ

//

كمْ دمْعةٍ في العينِ طارُ لُعابُها

جفْلاءُ في ثوبِ المَحازنِ تسْتَعِرْ

//

لا والَّذي بسَطَ الأراضِي بيْنَنا

أنْساكَ أوْ أنْسى تلاواتِ الفجَرْ

//

يا كعْبةَ التَّرْتيلِ منْ حدْرٍ ومنْ

تدْويرِ آياتِ الكتابِ منَ السُّوَرْ

//

ما استوْعبَتْ نفْسِي الفِراقَ هُنَيْهةً

فلأنْتَ عنْدي في المَيَامينِ الغُرَرْ

//

ما زالَ حبْرُ مَحابِري في حزْنِهِ

دمًّا تفِيضُ فكيفَ يَأتِيني الشِّعِرْ

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ويلِي عليْكَ أيا خطيبَ منابرٍ

ويلي أصِيحَ فقَدِّمُوا فيَّ العُذُرْ

//

ما عُدْتُ أقْوى في رِثائِكَ سيِّدي

فالدَّمْعُ غرَّقَ مُقْلتي ذهَبَ البَصرْ

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يا ربُّ عبْدُكَ ناصِرٌ طرَقَ القَضاَ

أنتَ الرَّحيمُ ومَنْ يُنادى بالأبَرْ

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أسْكِنْهُ في جنَّاتِ خلْدِكَ دائمًا

وبريقُهُ الأخَّاذُ في ثوْبٍ خَضِرْ