ليث المنابر

أبو نبراس البوصافي | مسقط
"في رثاء الشيخ ناصر بن سعيد الجرداني"
ترثْيكَ أعْمِدةُ المَساجدِ في السَّحرْ
يا شيْخَ ناصرَ ذا المقامِ وذا الأثَرْ
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وكذاكَ أغْصانُ المنابِرِ كلُّها
ودفاتِرُ العلْمِ الكثيرةِ والسِّيَرْ
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يا ترْجمانَ الصَّوْتِ يا ألَقَ الرُّبَى
يا أقْحُوانَ النِّيلِ يا معْنى الطُّهُرّ
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يا مَبْسمَ العيْنيْنِ يا روحَ النَّقا
وملاذَ أفْئدةِ الكواكبِ والقَمَرْ
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شيْخُ الجَرادِنةِ الكريمُ المُنْتَقى
وسِوارِ قلبِ الأصْفياءِ منَ الكَدَرْ
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ريْبَ المَنونِ فجَعْتَنا وترَكْتَنا
مثْلَ اليَتامى في قَواميسِ القَدرْ
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وتركْتَ قلْبَ الوقْتِ عنْدَ مشاعِري
يقْتاتُ منْ ألَمِ الفراقِ المُعْتَصِرْ
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حقًّا لأنْتَ مقَارضُ الأَعْمارِ في
دُنْيا الأسَى وربيعُ أنْقاضِ العُمُرْ
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أوَّاهُ يا دهْرَ الكرامِ أهكذاَ
تفْري اللُّحومَ بلا توانٍ أو نَظَرْ
//
كمْ دمْعةٍ في العينِ طارُ لُعابُها
جفْلاءُ في ثوبِ المَحازنِ تسْتَعِرْ
//
لا والَّذي بسَطَ الأراضِي بيْنَنا
أنْساكَ أوْ أنْسى تلاواتِ الفجَرْ
//
يا كعْبةَ التَّرْتيلِ منْ حدْرٍ ومنْ
تدْويرِ آياتِ الكتابِ منَ السُّوَرْ
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ما استوْعبَتْ نفْسِي الفِراقَ هُنَيْهةً
فلأنْتَ عنْدي في المَيَامينِ الغُرَرْ
//
ما زالَ حبْرُ مَحابِري في حزْنِهِ
دمًّا تفِيضُ فكيفَ يَأتِيني الشِّعِرْ
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ويلِي عليْكَ أيا خطيبَ منابرٍ
ويلي أصِيحَ فقَدِّمُوا فيَّ العُذُرْ
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ما عُدْتُ أقْوى في رِثائِكَ سيِّدي
فالدَّمْعُ غرَّقَ مُقْلتي ذهَبَ البَصرْ
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يا ربُّ عبْدُكَ ناصِرٌ طرَقَ القَضاَ
أنتَ الرَّحيمُ ومَنْ يُنادى بالأبَرْ
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أسْكِنْهُ في جنَّاتِ خلْدِكَ دائمًا
وبريقُهُ الأخَّاذُ في ثوْبٍ خَضِرْ