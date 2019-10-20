أمسية شعرية ضمن جولات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. اليوم

الرؤية - مريم البادية

تُنظِّم جريدة "الرؤية"، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، أمسية شعرية، ضمن الجولات التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة، والتي تُنظم برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان"، وتقام الأمسية في مقر الجمعية في تمام السابعة مساءً.

ويُشارك في الأمسية عددٌ من الشعراء من أصحاب البصمات المضيئة في مجال الشعر النبطي والفصيح، وهم: حمود بن وهقة اليحيائي، وعلي الغنبوصي، وتركي الحبسي، ومانع الوهيبي، وميثاء الغافرية، ومريم الزعابية، فيما يقدِّم الأمسية الشاعر والإعلامي سالم البدوي. وتنعقد الأمسية في إطار التعريف بأحد مجالات الجائزة وهو مجال الثقافة والآداب والفنون (فئة الشعر الشعبي).

وتشمل جائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها لهذا العام 8 مجالات؛ هي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.