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"العلاج بالصفع" يقتل امرأة بريطانية

الأحد 20 أكتوبر 2019 03:18 م بتوقيت مسقط

"العلاج بالصفع" يقتل امرأة بريطانية

لقيت سيدة بريطانية مسنة مصرعها على يد معالج صيني، وذلك خلال جلسة للعلاج عن "طريق الصفع".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه تم إصدار أمر بالقبض على هونغ تشي شياو البالغ من العمر 56 عاما، بتهمة القتل غير العمد، بعد تسببه بوفاة دانييل كارغوم البالغة من العمر 71 عاما من مدينة ساسكس البريطانية، وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.

ولجأت السيدة البريطانية لهذا النوع الغريب من العلاج والذي يقوم على تعريض المريض للصفع، في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد صدر أمر القبض على شياو في محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر، إلا أنه تبين أن الأخير يقيم في كاليفورنيا، لكن شرطة يلتشير أكدت تعاونها مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.

كذلك أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقعت فيه الحادث وهو كليف هاوس في ويلتشير، بارتكاب أي تجاوزات.

 

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