الاحتفاء بـ"المرأة العمانية" في صناعيتي الرسيل وسمائل و"الوطني للأعمال"

مسقط – الرؤية

نظمت مدينة الرسيل الصناعية احتفالية بمناسبة يوم المرأة العمانية تحت رعاية المهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات في "مدائن" وبحضور المهندس محسن بن زهران الهنائي، مدير عام المدينة الصناعية، انطلاقا من حرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن واهتمامها المتواصل بالكوادر النسائية العاملة في قطاع الصناعة.

وشارك في الاحتفالية موظفات المدينة الصناعية ومكتب مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات ودائرة المشاريع، إلى جانب ممثلي الجهات الخدمية في الرسيل الصناعية والمتمثلة في مكتب وزارة القوى العاملة بالرسيل والبنوك وعيادة الرسيل ومكتب سند، وممثلات عن المصانع والشركات.

كما احتفلت مدينة سمائل الصناعية بحضور المهندس داود بن سالم الهدابي، مدير عام المدينة الصناعية، وموظفات المؤسسة والمصانع المستثمرة في المدينة الصناعية بمناسبة يوم المرأة العمانية، تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به المرأة العمانية في القطاع الصناعي.

ومن جانب آخر، نظم المركز الوطني للأعمال التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن جلسة نقاشية احتفاء بيوم المرأة العمانية، وخصصت الجلسة لمناقشة التحديات التي تواجه صاحبات المشاريع الناشئة في بيئة ريادة الأعمال في السلطنة.

وبدأت الجلسة النقاشية بتقديم نبذة تعريفية عن المركز الوطني للأعمال الذي دشنته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية- مدائن في العام 2013م، ليكون حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، حيث يهدف المركز إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات، وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أمّا خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/ الخدمة، وصقل الشخصية وغرس الحس التجاري إلى جانب صقل الشخصية. أمّا مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.

وتضمنت محاور الجلسة النقاشية بين رائدات الأعمال رصد التحديات التي تواجه رائدة الأعمال في السلطنة والبحث عن الحلول المناسبة لها، وأبرزها وجود مؤسس واحد فقط، وعشوائية الأفكار، وعدم التفرغ في السنوات الأولى، واختيار المنصات الخاطئة، وعدم وجود محاسب مالي، والانطلاق مبكرا قبل الاستعداد والبدء برأس مال كبير وإعداد خطة عمل خاطئة، إضافة إلى انعدام الثقة في التعامل مع العملاء، واختيار الموقع السيء لتقديم الخدمات.