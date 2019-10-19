السبت, 19 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. حقيقة ظهور كائن فضائي في موقف سيارات بالمدينة المنورة

السبت 19 أكتوبر 2019 01:49 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. حقيقة ظهور كائن فضائي في موقف سيارات بالمدينة المنورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو قيل إنه تجول لكائن غريب وصفوه بالـ"جن" في موقف سيارات بالمدينة المنورة.

ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها.

وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن".

وحسمت هيئة "مكافحة الشائعات"، حقيقة الفيديو مؤكدة أنه مجرد خدعة بصرية.

وقالت الهيئة إن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح، وإنه معدل رقميا بمؤثرات خاصة ونشر عام 2016 عبر قناة على اليوتيوب متخصصة في الخدع البصرية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أكتوبر 2017

بالفيديو.. حقيقة العثور على جثة كائن فضائي في روسيا

المزيد

16 يونيو 2019

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

المزيد

01 يونيو 2018

بالفيديو .. ظهور أكبر كائن على وجه الأرض في هذه الدولة العربية

المزيد

02 أغسطس 2018

بالفيديو.. الأرض تبتلع موقف سيارات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

إقلاع أول رحلة على الطيران العماني بطاقم نسائي كامل

الاقتصاد - محلي

البلوشي يرأس وفد السلطنة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة تستضيف اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون الخليجي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن الاحتفالات بـ"17 أكتوبر"

المحليات - أخبار

تسليط الضوء على "التحول الإلكتروني الذكي" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة