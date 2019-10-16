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تسليط الضوء على "التحول الإلكتروني الذكي" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:16 م بتوقيت مسقط

تسليط الضوء على "التحول الإلكتروني الذكي" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

 

الرؤية - مريم البادية

نظّمت جريدة الرؤية أمس بالتعاون مع كلية الدراسات المصرفية والمالية ورشة بعنوان "التحول الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وقدمها الدكتور عبدالله بن ناصر البحراني خبير المعلوماتية.

وعقدت الورشة في إطار الفعاليات المصاحبة لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة وبرعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان"، وشارك فيها عدد من الطلاب والأكاديميين والمهتمين بهذا المجال.

وقال البحراني إنّ هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على تقنيات العصر الموجودة على مستوى العالم، وتركّز على أساسيات التحول الإلكتروني، وأهداف هذا التحول والمتمثلة في تبسيط الخدمات المقدمة للجمهور، إذ أنّ استخدام التقنيات الحديثة من شأنه أن يقلص الوقت والجهد بدلا عن الطرق التقليدية. وذكر البحراني أنّ التحول الإلكتروني يجري العمل عليه في السلطنة منذ سنوات، لكن التحول الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي أمر مستجد في مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف أنّ مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها تلقائيا استنادا إلى المعلومات والبيانات التي تجمعها بصفة دائمة.

وتطرق البحراني- خلال الورشة- إلى المشكلة التي قد تواجه هذا التحول والمتمثلة في قلة موفرات الخدمة السحابية التي لا يزال عددها محدود في السلطنة، كما أنّ بعض القوانين والتشريعات تمنع الاستعانة بموفرات الخدمة الخارجية، مضيفا أنّ المشكلة الحقيقية في هذا التحول تبرز في الرغبة الحقيقية في عملية تقديم الخدمة من قبل المؤسسات ذاتها للمجتمع. وأوضح أنّ هناك "مقاومة" من قبل بعض المؤسسات لعملية التحول الإلكتروني عبر الذكاء الاصطناعي. وذكر نماذج لعملية التحول الإلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي والتي من بينها برنامج "أتمتة المساجد" الذي لا تزال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل على تطويره لإنشاء مساجد ذكية.

واختتم البحراني الورشة بدعوة أصحاب الأفكار الابتكارية في هذا المجال إلى المضي قدمًا لترجمتها إلى واقع وذلك لحاجة الوطن إلى التوجه نحو الأفكار الذكية في شتى مجالات الحياة.

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