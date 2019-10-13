"بيت الغربي" يشارك في المعرض السنوي للمعارض التراثية والمبدعين بالكويت

الرؤية - طالب المقبالي



شارك متحف بيت الغربي بالرستاق في المعرض السنوي لفريق أكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين المصاحب للتراث والحرف الرابع، والذي أقيم بدولة الكويت، وتم خلاله تكريم المشاركين في فعاليات المعرض بالكويت ودول الخليج المشاركة.



حضر حفل التكريم الشيخة سهيلة السالم الصباح وسعادة الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وقدم المشاركون من السلطنة أعمالهم الحرفية.

وجاءت مشاركة متحف بيت الغربي بركن تراثي من المشغولات اليدوية كالسعفيات والحرف المحلية، والتقى المشاركون من السلطنة بنظرائهم من الحرفيين وهواة جمع المقتنيات التراثية من دول الخليج المشاركة مما كان له الأثر في تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بحفظ وتوثيق وعرض التحف والمقتنيات التاريخية مع تجوالهم بسوق الجمعة وإطلاعهم على الكثير من القطع المعروضة للبيع في هذا السوق.

تجدر الإشارة إلى أن معرض أكسبو 965 جاء بجهد الباحث الكويتي محمد علي كمال وفريقه المميز الذي أخرج المعرض بطريقة رائعة وافتتح تحت رعاية معالي وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري ووزير التجارة والصناعة السيد خالد ناصر الروضان ودعم ورعاية سعادة الشيخ صباح جابر المبارك الصباح .

وعلى هامش الحفل تم تكريم زكية بنت ناصر اللمكية مؤسسة متحف بيت الغربي، والحرفية خولة المعولية ممثلات عن محافظة جنوب الباطنه وولاية الرستاق.